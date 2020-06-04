Cruzeiro escolhe Deis Chaves para conduzir iniciativas do centenário

Crédito: Deis Chaves será responsável por ações visando o centenário da Raposa, em 2021- (Igor Sales/Cruzeiro

O Cruzeiro também ganhou outro reforço importante na gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Deis Chaves assume a gerência de Projetos Incentivados celeste, setor responsável pela captação de recursos federais e estaduais através de leis de incentivo ao esporte e à cultura.

Com grande experiência na área, a profissional vai cuidar de projetos esportivos e também desenvolver iniciativas culturais com foco no centenário do Clube, como a criação do Memorial do Cruzeiro.

Deis Chaves trabalhou no Cruzeiro entre 2009 e 2018 e agora está de volta à instituição neste momento tão importante.E MAIS:Com dois casos de COVID-19 confirmados, Cruzeiro realiza novos testes na Toca da Raposa IILisca é liberado de isolamento social e volta a comandar o América-MGMais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19Ex-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIDe volta ao Cruzeiro, Lucas França quer usar sua experiência para ajudar a Raposa em sua recuperação-É difícil falar da alegria de resgatar um trabalho que pude realizar até pouco tempo atrás. Poder contribuir com o Cruzeiro neste momento em que o Clube mais precisa, compondo uma equipe tão engajada e comprometida é tudo o que eu sempre sonhei. Me sinto honrada em voltar para um Clube que fez parte da minha história por tanto tempo, e que agora vive esta fase, de um novo Cruzeiro. Mesmo antes da posse do presidente Sérgio nós já vínhamos trabalhando em projetos importantes e neste momento nosso foco são as ações ligadas ao Centenário- disse Deis.

A área de Deis Chaves contará ainda com o apoio de Léo Portela, superintendente de Relações Institucionais e Governamentais, e de André Argolo, diretor de Relações Institucionais do Desporto.