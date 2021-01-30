Cruzeiro encerra Série B com um empate diante do Paraná Clube

O Cruzeiro encerrou sua primeira participação na Série B com um empate sem graça com o Paraná, por 0 a 0, nesta sexta-feira, 29 de janeiro, em Curitiba. O time azul não tinha chance de subir, nem risco de cair. Já o Tricolor estava rebaixado, o que deixou a partida com poucos atrativos para o público em casa e até para os atletas. A Raposa terminou a Série B na 12ª posição, com 49 pontos, enquanto o Paraná ficou em 18º, marcando apenas 37 pontos. Testes de Célio Lúcio e um Cruzeiro sem grande forçaCom sete desfalques, a Raposa teve de improvisar e o time começou com nomes ainda estranhos para o torcedor, como o zagueiro Paulo, que não comprometeu. O time teve pouca força ofensiva durante a partida e agora já pensa na reformulação do elenco para entregar ao próximo treinador, possivelmente Felipe Conceição.
CONFIRA COMO TERMINOU A SÉRIE B. VEJA QUEM CAIU E O CAMPEÃO Paraná pagou pelos errosAs poucas chances que o jogo teve, as mais perigosas foram do time paranaense. Porém, a incompetência na hora de marcar, mostraram o porquê da equipe paranista ter sido rebaixada. Há também as falhas administrativas, que respingaram no time dentro de campo. Agora é pensar em 2021O Cruzeiro decepcionou sua torcida e agora tenta refazer com calma seu planejamento e assim, levar o clube de volta à Série A de 2022. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAPARANÁ 0 X 0 CRUZEIROData e horário: 29/01/2021, às 21H30Local: Durival de Britto, em Curitiba (PR)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lúcio Beiersdorf Flor (RS)Cartões amarelos: Willian Pottker (CRU), Paulo Henrique (PAR)Cartões vermelhos: -
PARANÁ (Técnico: Márcio Coelho)
Renan; Kaio, Rafael Lima (Philipe Maia, aos 40’-2ºT), Hurtado e Juninho; Karl (Lucas Sene, aos 40’-2ºT), Higor Meritão e Kazu; Paulo Henrique (Andrew, aos 30’-2ºT), Renan Bressan e Thiago Alves (Ganriel Pires, aos 30’-2ºT). CRUZEIRO (Técnico: Célio Lúcio)Lucas França; Raúl Cáceres, Rafael Luiz, Paulo e Matheus Pereira; Adriano,Jadson, e Giovanni (Claudinho, aos 41’-2ºT); William Pottker, Welinton (Stênio, aos 40’-2ºT) e Rafael Sobis