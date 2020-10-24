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futebol

Cruzeiro encara o Flamengo pelo Brasileiro sub-20 de olho na ponta

A Raposa está com 13 pontos na competição, apenas três do líder Corinthians, na quarta colocação do torneio de base...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 19:52

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 19:52
Crédito: O time sub-20 do Cruzeiro pode chegar à liderança do Brasileiro sub-0 se vencer o Flamengo-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
Com 13 pontos conquistados, três a menos que o primeiro colocado, a equipe Sub-20 do Cruzeiro ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No domingo, a Raposa encara o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada da competição. A partida está marcada para às 15h e terá transmissão da CBF TV.
O time carioca ocupa a 13ª posição, com apenas oito pontos e não faz boa campanha no campeonato de base.
Para este duelo, o técnico Gilberto Fonseca não poderá contar com o meio-campista Pedro Bicalho e com o zagueiro Gustavo Medina que estão suspensos devido o terceiro cartão amarelo. Um dos destaques na última partida, quando o Cruzeiro venceu o Palmeiras, em Belo Horizonte, o zagueiro César falou sobre a confiança adquirida pelo grupo e acredita que chegou o momento de embalar.
-A vitória contra o Palmeiras trouxe uma confiança boa. É sempre importante voltar a vencer, agora temos que tentar embalar uma sequência de bons resultados. Todo mundo está com pensamento positivo, a conversa no grupo é boa, todos estão querendo chegar na liderança. O time todo está focando em buscar os três pontos contra o Flamengo, no Rio de Janeiro- comentou.
Após uma sequência de partidas, o Cruzeiro teve uma semana cheia de atividades. César contou que a comissão técnica aproveitou para recuperar os atletas e trabalhar os detalhes, visando o próximo duelo.
-Tivemos um tempo bom para recuperar, uma semana boa de descanso, mas também com um trabalho intenso. A gente sabe o quanto é importante uma vitória contra o Flamengo, por isso treinamos bastante e ajustamos o que vínhamos errando para tentarmos sair vitoriosos-finalizou.

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