Cruzeiro encara o Flamengo pelo Brasileiro sub-20 de olho na ponta

Crédito: O time sub-20 do Cruzeiro pode chegar à liderança do Brasileiro sub-0 se vencer o Flamengo-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

Com 13 pontos conquistados, três a menos que o primeiro colocado, a equipe Sub-20 do Cruzeiro ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. No domingo, a Raposa encara o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 8ª rodada da competição. A partida está marcada para às 15h e terá transmissão da CBF TV.

O time carioca ocupa a 13ª posição, com apenas oito pontos e não faz boa campanha no campeonato de base.

Para este duelo, o técnico Gilberto Fonseca não poderá contar com o meio-campista Pedro Bicalho e com o zagueiro Gustavo Medina que estão suspensos devido o terceiro cartão amarelo. Um dos destaques na última partida, quando o Cruzeiro venceu o Palmeiras, em Belo Horizonte, o zagueiro César falou sobre a confiança adquirida pelo grupo e acredita que chegou o momento de embalar.

-A vitória contra o Palmeiras trouxe uma confiança boa. É sempre importante voltar a vencer, agora temos que tentar embalar uma sequência de bons resultados. Todo mundo está com pensamento positivo, a conversa no grupo é boa, todos estão querendo chegar na liderança. O time todo está focando em buscar os três pontos contra o Flamengo, no Rio de Janeiro- comentou.

Após uma sequência de partidas, o Cruzeiro teve uma semana cheia de atividades. César contou que a comissão técnica aproveitou para recuperar os atletas e trabalhar os detalhes, visando o próximo duelo.