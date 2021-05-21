Cruzeiro encara a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino e pode entrar no G8 da competição

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 2021, as Cabulosas do Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado, 22 de maio, às 20h, contra a Ferroviária. A partida será disputada no Estádio Doutor Adhemar de Barros, mais conhecido como Arena Fonte Luminosa, em Araraquara - SP. O confronto tem transmissão ao vivo pela internet, na CBF TV / MyCujoo. Depois de ganhar em casa, por 3 a 0, contra o Napoli, no último domingo, 16, o time celeste segue em busca da segunda vitória seguida na competição. Para a experiente volante Capelinha, que integra o elenco estrelado desde o início da modalidade de futebol feminino do clube, este será um jogo difícil, mas que toda atleta quer participar. E a semana de treinamentos foi de ajustes do comandante, Marcelo Frigerio. -Está sendo uma semana de muito trabalho. Nós estamos revendo e consertando algumas coisas que estavam faltando, para irmos para o próximo jogo mais confiantes. Sabemos que a vitória no domingo foi muito importante pra gente, não só pela sensação de dever comprido, mas por impor o nosso jogo casa como mandante. Porém, foi apenas um jogo e ele já passou. Agora o que temos a fazer é focar porque sabemos que contra a Ferroviária não será um jogo fácil. Nós estudamos o time da Ferroviária, sabemos que lá tem grandes atletas e é um clube que já tem história no futebol feminino, mas pretendemos fazer uma grande partida e se Deus quiser sair de lá com a vitória- afirmou a jogadora. Após esta partida em Araraquara-SP. o Cruzeiro volta a jogar em casa, com duelo marcado para a próxima quarta-feira, no Sesc Venda Nova, às 17h, contra o São Paulo.