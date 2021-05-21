Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro encara a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino e pode entrar no G8 da competição
futebol

Cruzeiro encara a Ferroviária pelo Brasileiro Feminino e pode entrar no G8 da competição

As Cabulosas seguem em busca da recuperação no campeonato após início ruim...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:59
Crédito: A volante Capelinha é uma das armas das Cabulosas para evitar os ataques das campeãs da Libertadores-(Igor Sales/Cruzeiro
Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 2021, as Cabulosas do Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado, 22 de maio, às 20h, contra a Ferroviária. A partida será disputada no Estádio Doutor Adhemar de Barros, mais conhecido como Arena Fonte Luminosa, em Araraquara - SP. O confronto tem transmissão ao vivo pela internet, na CBF TV / MyCujoo. Depois de ganhar em casa, por 3 a 0, contra o Napoli, no último domingo, 16, o time celeste segue em busca da segunda vitória seguida na competição. Para a experiente volante Capelinha, que integra o elenco estrelado desde o início da modalidade de futebol feminino do clube, este será um jogo difícil, mas que toda atleta quer participar. E a semana de treinamentos foi de ajustes do comandante, Marcelo Frigerio. -Está sendo uma semana de muito trabalho. Nós estamos revendo e consertando algumas coisas que estavam faltando, para irmos para o próximo jogo mais confiantes. Sabemos que a vitória no domingo foi muito importante pra gente, não só pela sensação de dever comprido, mas por impor o nosso jogo casa como mandante. Porém, foi apenas um jogo e ele já passou. Agora o que temos a fazer é focar porque sabemos que contra a Ferroviária não será um jogo fácil. Nós estudamos o time da Ferroviária, sabemos que lá tem grandes atletas e é um clube que já tem história no futebol feminino, mas pretendemos fazer uma grande partida e se Deus quiser sair de lá com a vitória- afirmou a jogadora. Após esta partida em Araraquara-SP. o Cruzeiro volta a jogar em casa, com duelo marcado para a próxima quarta-feira, no Sesc Venda Nova, às 17h, contra o São Paulo.
A Raposa está na 10ª posição, com oito pontos, apenas três atrás do rival deste sábado, a Ferroviária. Se vencer o time paulista, poderá entrar na zona de classificação para as quartas de final da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados