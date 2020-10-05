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futebol

Cruzeiro encaminha venda do meia Caio Rosa para o Al Sharjah

A Raposa venderá o jovem meia por R$ 3,3 milhões por 80% dos seus direitos econômicos...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 20:34

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:34

Crédito: Caio fez apenas quatro jogos pelo profissional, mas já chamava a atenção desde a base cruzeirense-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro praticamente acertou, nesta segunda-feira, 5 de outubro, a venda do meia Caio Rosa, de 19 anos, ao Al Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos. O clube oriental pagará 600 mil dólares ( cerca de R$ 3.3 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador. A Raposa seguirá com 20% do jovem. Caio Rosa chegou a recusar duas propostas de clubes dos Emirados Árabes. Primeiro, do Al Shabab, que tentou levar por empréstimo o jogador e, em seguida, outra proposta, do próprio Al Sharjah, que insistiu e conseguiu levar o jogador.
Com apenas quatro jogos pelo time principal, sem marcar gol, o meia era tido como uma das promessas em ascensão no clube, com potencial de ser utilizado na equipe profissional. A ida de Caio para o Al Sharjah já está na fase de troca de documentos entre os clubes, que deve acontecer nesta terça-feira, 6. O jogador chegou a treinar nesta segunda-feira, na Toca da Raposa. Ele fez seu último jogo pelo time mineiro na derrota por 1 a 0 para o Cuiabá, no sábado, 3, pela Série B.

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