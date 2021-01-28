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futebol

Cruzeiro encaminha empréstimo de Sassá para o Marítimo-POR

A Raposa pagará parte dos salários do atacante, que ficará no time português até o fim de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 16:52

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:52

Crédito: Sassá jogou apenas 11 vezes na Série B, desde que voltou do empréstimo para o Coritiba-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro está encaminhando a saída do atacante Sassá. O destino do atacante será o Marítimo, de Portugal. A informação foi veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Sassá vai ficar na equipe portuguesa até o fim de 2021, com a Raposa bancando parte dos salários do jogador, que tem um dos maiores salários do atual elenco, muito acima do teto estabelecido pelo clube.
CONFIRA OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DA SÉRIE B EM NOSSA TABELA Sassá não teve bons momentos em sua volta ao Cruzeiro, após o empréstimo para o Coritiba. Na Série B, jogou apenas 11 vezes sem marcar gols. No total pelo clube, também não teve um grande desempenho. São 81 partidas, indo 20 vezes às redes desde que veio do Botafogo, em 2017. O atacante esteve nas campanhas dos títulos da Copa do Brasil de 2017 e 2018.

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