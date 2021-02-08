Cruzeiro encaminha acerto com o meia Marcinho até maio de 2022

Depois de contratar o lateral-esquerdo Alan Ruschel até o fim de 2022, o Cruzeiro encaminha mais um negócio para reforçar o elenco celeste na temporada 2021: se trata do meia Marcinho, de 25 anos, que jogou a última Série B pelo Sampaio Corrêa. O jogador vai assinar com o time mineiro até o fim do Campeonato Mineiro de 2022. A chegada do meio de campo será nos próximos dias.

VEJA COMO ESTÁ A TABELA DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A rMarcinho é mais um atleta do perfil que a Raposa adotou para reforçar o time este ano: jovem e com potencial de revenda e experiência na segunda divisão nacional. O meia tem o aval do técnico Felipe Conceição. O atleta ficou livre após o fim do campeonato, o que agilizou a transação. Todavia, para registrar Marcinho, Alan Ruschel e outros reforços, o time celeste precisa resolver pendências financeiras na CNRD, que proibiu o clube azul de registra novos jogadores. Pelo Sampaio Corrêa, Marcinho fez 40 partidas e marcou nove gols para o Bolívia Querida. O jogador teve passagens por outros times que jogaram a segunda divisão, como Brasil de Pelotas, Oeste e Londrina, além de uma experiência no Manama, do Bahrain.