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Cruzeiro empresta o atacante Zé Eduardo para o América-RN

O jogador, que teve problemas de saúde em 2021, ficou sem jogar e vai retornar ao clube potiguar em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 17:17

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 17:17

O Cruzeiro segue ajustando seu elenco para 2022. A Raposa emprestou o atacante Zé Eduardo para o América-RN. O acordo entre os clube é a cessão do jogador por uma temporada. O clube potiguar já fez o anúncio oficial em suas redes sociais. Cruzeiro e América vão dividir de forma igual o salário de Zé Eduardo, mas os valores serão reduzidos em relação ao que ele recebia na Raposa. Zé Eduardo retorna ao “Diabo”, onde se destacou em 2020, marcando cinco gols em cinco jogos pelo Estadual e a Série D do Brasileirão. O bom desempenho o trouxe de volta ao Cruzeiro, mas não teve chances com nenhum treinador que passou pela Raposa. Em 2021, teria novas oportunidades, mas um problema cardiaco foi detectado em fevereiro, o impedido de jogar. Somente na reta final do ano, conseguiu liberação, mas não entrou em campo. O jogador recusou uma transferência para o La Serena, do Chile, em virtude de o filho estar recém-nascido. Zé Eduardo também teve sondagens de ABC-RN, Campinense-PB e Caldense.
Crédito: ZéEduardonãoconseguiuespaçonoCruzeiroevoltaráaatuarnoRioGrandedoNorte-(Divulgação/Cruzeiro

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