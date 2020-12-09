Cruzeiro empatou com CRB e ficou mais longe do G4. Saiba como ficou a classificação da Série B

O Cruzeiro não saiu de um empate com CRB, 0 a 0,pela 27ª rodada do Campeonato Brasileir da Série B. O duelo jogo de baixo nível técnico, com poucas chances de gols. O resultado foi ruim para ambos, já que os times não saíram do lugar na classificação e ainda ficaram mais distantes daqueles que estão brigando pelo G4. A Raposa está na 11ª posição, com 35 pontos, enquanto o CRB está em 12º, com 34 tentos na tabela. Confira como ficou a posição da Raposa após o empate diante dos alagoanos e a distância para o Z4 e claro, para o G4.