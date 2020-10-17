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futebol

Cruzeiro empata com o Juventude e segue em 19º na Série B

Em mais uma noite de pouco futebol, a Raposa não conseguiu sair do zero do placar. O interino Célio Lúcio não soube aproveitar a chance no comando do time principal...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 23:22

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 23:22

Crédito: O Cruzeiro teve muitas dficuldades, mais uma vez, em criar jogadas ofensivas-(Bruno Haddad/Cruzeiro
A semana do Cruzeiro começou cheia de incertezas, com recusas de treinadores para assumir o clube, instabilidade na direção e o aumento de pressão por melhorias. Todavia, com o acerto de Felipão, dívidas na FIFA pagas, o time celeste deu um ânimo fora de campo para o seu torcedor.
Logo, o duelo contra o Juventude, empate por 0 a 0, na sexta-feira, 16 de outubro, no Mineirão, pela 16ª rodada da Série B, poderia ser a “cereja do bolo”, com uma vitória para coroar as boas novas na Raposa. Porém, o time não colaborou e em um jogo de pouca intensidade no primeiro tempo, com leve melhora no segundo, não conseguiu vazar a defesa do time gaúcho.
O resultado manteve o time mineiro na 19ª colocação, agora com 13 pontos, enquanto o Juventude ficou na quinta colocação, chegando aos 24 pontos, se distanciando um pouco da quarta colocada Ponte Preta, que está com 27 na classificação.
Os grandes destaque do jogo foram o goleiro Fábio, que pegou um pênalti crucial, evitando a derrota, e o Marcelo Carré, que fez boas defesas, não permitindo que o-mais uma vez-desorganizado Cruzeiro conseguisse sair com os três pontos nos poucos lampejos ofensivos na partida. A mudança de perfil de jogo e postura dos jogadores tem de ser urgente para que haja alguma possibilidade de reação por parte do Cruzeiro na Série B.
Fábio pega o 31º pênalti com a camisa azul O goleiro celeste salvou o time logo no início do jogo, quando defendeu a cobrança de Renato Cajá, mantendo o placar zerado no Mineirão. Só em 2020, Fábio pegou três cobranças de penalidades. Célio Lúcio muito mal na sua estreia no profissional​Célio Lúcio, em sua estreia no profissional, não foi bem. Demorou a mexer e não teve ousadia em momento algum. O interino não sabia nem quantas substituições poderia fazer, mudando quatro vezes. Ele sabia como funcionava a regra, de que poderia parar o jogo três vezes ao longo da partida. No fim do jogo, perdeu uma troca por falta de conhecimento do regulamento. Muito trabalho para Felipão​O novo técnico do Cruzeiro, que vai iniciar o trabalho na segunda-feira, 19, terá muita coisa por fazer, principalmente organizar a equipe, que continua jogando de forma dispersa, sem compactação.
Próximos jogos​A Raposa encara o Operário-PR, terça-feira, 20 de outubro, às 21h30, no Paraná, na estreia de Felipão no comando do time azul. Já o Juventude terá pela frente o Avaí, também dia 20, às 19h15, em Caxias do Sul. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO 0 X 0 JUVENTUDEData-Horário: 16 de outubro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes:Marcio Gleidson Correia Dias(PA) e Helcio Araujo Neves (PA)Cartões amarelos: João Paulo(JUV), Daniel Guedes(CRU), Wagner(JUV), Ramon(CRU), Régis(CRU), Eltinho(JUV), Jadsom(CRU)Cartões vermelhos:-
Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz, Manoel, Cacá e Daniel Guedes; Jadsom, Ramon(Jadson, aos 34’-2ºT), Régis(Marcelo Moreno, aos 21’-2ºT); Maurício(Claudinho, aos 42’-2ºT), Airton e Sassá(Welinton, aos 21’-2ºT). Técnico: Célio Lúcio
Juventude: Marcelo Carné, Wellington Silva, Wellington(Augusto, aos 6’-2ºT) Bareiro e Eltinho;Gustavo Bochecha,João Paulo, Renato Cajá(Rafael Silva-intervalo), Wagner(Gabriel Terra, aos 25’-2ºT), Dalberto, Capixaba(Tarta, aos 15’-2ºT). Técnico: Pintado

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