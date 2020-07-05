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futebol

Cruzeiro emite nota, se acerta com o São Paulo e devolve Everton Felipe

O Tricolor do Morumbi cobrava da Raposa a falta de pagamentos dos salários do jogador, que estava acordado quando ele veio jogar no time mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 21:26

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:26

Crédito: Everton Felipe teve seu contrato com a Raposa rescindindo após imbróglio com o São Paulo-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O meia Everton Felipe não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. O jogador rescindiu o contrato com o time mineiro neste sábado, 4 de julho. A equipe celeste emitiu um comunicado oficializando a saída do jogador, e o acordo com o São Paulo, que cobrava atrasos no pagamento de salários de Everton. O Tricolor acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da ligado à (CBF),pedindo para mediar a liberação do atleta. O Cruzeiro contratou Everton Felipe no fim de 2019 e acertou com o São Paulo ficar com o jogador por empréstimo, mas pagando 100% dos seus salários, o que não estava ocorrendo, segundo o time paulista. No time mineiro, de 22 anos, jogou nove vezes, sem marcar gols pela equipe celeste. Em todos os jogos foi titular, sob o comando de Adilson Batista.

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