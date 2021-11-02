Cruzeiro e Vila Nova-GO ficam empatados pela Série B em noite de forte chuva em Belo Horizonte

O jogo começou. Não, pera…A chuva não deixou Em um dia com muitas chuvas na capital mineira, Cruzeiro e Vila Nova só jogaram 12 minutos debaixo de um grande volume de água, que deixou o gramado do Independência inviável para a prática do futebol. Veja o vídeo abaixo. O duelo ficou 38 minutos parados, quando a chuva de uma folga e o campo conseguiu ter condições mínimas de jogo. Quando houve futebol, poucos lances de perigo, porém, dois pênaltis mexeram no placar Cruzeiro e Vila Nova não estavam inspirados, mas não fizeram um jogo de dar sono. Buscaram o gol. Tanto que foram marcadas duas penalidade. Uma, do time goiano com o suporte do VAR, que foi convertida por Clayton. A outra, em cima de Welligton Nem, nem precisou do VAR. Giovanni empatou o jogo. Feijão com arroz precisando de tempero As duas equipes não estavam em alta rotação. Talvez por não terem chances de subir e pouquíssimas de cair, ficaram na maior parte do jogo sem muita força ofensiva. Somente na segunda metade do segundo tempo, a partida ficou mais movimentada. O duelo precisava de mais tempero parao futebol “feijão com arroz” apresentado. Começa o “vestibular” da Raposa para 2022 Os próximos jogos serão de observação para o elenco co Cruzeiro. Além de garantir a permanência na Série B do ano que vem, o clube azul irá avaliar quem deve ou não seguir na equipe na próxima temporada. Muitas peças devem mudar. Próximos jogos A Raposa encara o Londrina na sexta-feira, 5 de novembro, às 21h30 no Estádio do Café. Já o Vila terá pela frente o Guarani domingo, 7, às 18h15, em Goiânia. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 1 x 1 VILA NOVAData: 1º de novembro de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Helcio Araujo Neves (ambos do PA)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Gols: Clayton (pênalti), aos 68’-1ºT(0-1), Giovanni (pênalti), aos 75’-1ºT(1-1)Cartões amarelos: Léo Santos (CRU), Adriano (CRU), Diego Tavares (VIL),Willian Formiga (VIL)Cartões vermelhos:Público e renda: CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Rômulo (Flávio, aos 42’-2ºT), Eduardo Brock, Léo Santos e Felipe Augusto; Adriano (Norberto, aos 25’-2ºT), Lucas Ventura e Giovanni (Marcinho, aos 42’-2ºT0; Bruno José (Marcelo Moreno, aos 13’-2ºT), Wellington Nem (Keké, aos 42’-2T) e Thiago