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Cruzeiro e Palmeiras se acertam e o volante Matheus Neris irá jogar pela Raposa nesta temporada

O contrato do jogar com o time mineiro será até o fim de 2022. A ida do meio de campo para BH é em definitivo...
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Publicado em 

13 fev 2021 às 11:48

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 11:48

Crédito: Matheus Neris estava no Figueirense e vai reforçar o elenco celeste-(Divulgação/Cruzeiro
E a Raposa não para! O Cruzeiro anunciou seu quinto nome para reforçar o elenco da temporada 2021.A diretoria celeste fechou neste sábado, 13 de fevereiro, a contratação do volante Matheus Neris. O atleta de 22 anos assina com a Raposa até o fim de 2022.
Matheus Neris, que tinha seus direitos econômicos vinculados ao Palmeiras, chega em definitivo ao time mineiro depois de disputar o Campeonato Brasileiro da Série B da última temporada pelo Figueirense. Pelo time de Santa Catarina, o volante fez 26 jogos e anotou dois gols.
O jovem atleta começou no futebol nas categorias de base do Atlético Diadema-SP, se transferindo ainda nos primeiros anos no esporte para o São Paulo. Foi contratado pelo Palmeiras para integrar a categoria sub-20 da equipe paulista, sendo emprestado posteriormente para times como Londrina, Inter de Limeira, além do Figueirense.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Matheus terá como novos companheiros o meia Marcinho, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o volante Matheus Barbosa e o atacante Felipe Augusto. MATHEUS NERISNome: Matheus Neris GraçaNascimento: 12/02/1999 – Osasco/SPPosição: volanteAltura: 1,80 mCarreira: Atlético Diadema – Base (2012-2013), São Paulo – Base (2014-2016), Palmeiras – Base e profissional (2017-2019), Londrina (2019), Inter de Limeira-SP (2020), Figueirense (2020) e Cruzeiro (desde 02/2021)Títulos: Copa do Brasil sub-20 (2019), Campeonato Brasileiro sub-20 (2018) e Campeonato Paulista sub-20 (2018 e 2019)

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