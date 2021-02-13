Cruzeiro e Palmeiras se acertam e o volante Matheus Neris irá jogar pela Raposa nesta temporada

Crédito: Matheus Neris estava no Figueirense e vai reforçar o elenco celeste-(Divulgação/Cruzeiro

E a Raposa não para! O Cruzeiro anunciou seu quinto nome para reforçar o elenco da temporada 2021.A diretoria celeste fechou neste sábado, 13 de fevereiro, a contratação do volante Matheus Neris. O atleta de 22 anos assina com a Raposa até o fim de 2022.

Matheus Neris, que tinha seus direitos econômicos vinculados ao Palmeiras, chega em definitivo ao time mineiro depois de disputar o Campeonato Brasileiro da Série B da última temporada pelo Figueirense. Pelo time de Santa Catarina, o volante fez 26 jogos e anotou dois gols.

O jovem atleta começou no futebol nas categorias de base do Atlético Diadema-SP, se transferindo ainda nos primeiros anos no esporte para o São Paulo. Foi contratado pelo Palmeiras para integrar a categoria sub-20 da equipe paulista, sendo emprestado posteriormente para times como Londrina, Inter de Limeira, além do Figueirense.