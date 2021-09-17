Cruzeiro e Operário-PR empatam em duelo com muitas polêmicas de arbitragem e do VAR

Frustrante. Assim pode ser definido o empate por 1 a 1 entre Cruzeiro e Operário-PR para o torcedor cruzeirense nesta quinta-feira, 16 de setembro, na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada da Série B. Claudinho e Paulo Sérgio marcaram os gols do jogo graças à falhas das duas defesas. A Raposa saiu na frente após Fabiano errar feio na frente de Claudinho. Mas, a equipe azul quis “devolver a gentileza” e em um pênalti bobo, cometido por Eduardo Brock, o Fantasma empatou o duelo em Sete Lagoas. Foi o 12º empate da Raposa em 24 jogos, que agora tem 30 pontos, ocupando a 12ª posição na tabela. A equipe do Paraná chegou aos 34 pontos, ficando na nona colocação. Os destaques do jogo não teve nenhum atleta e sim a arbitragem de campo e de vídeo, que influíram diretamente no resultado final da partida com um pênalti marcado e a anulação do gol de Marcelo Moreno, aos 52 minutos do segundo tempo, gerando uma grande e feia confusão no fim do jogo. Uma “troca de gentilezas” não deixou o placar em branco na Arena do Jacaré Em duas falhas bizarras, Fabiano e Eduardo Brock foram responsáveis diretos pelos gols marcados por Cruzeiro e Operário-PR no primeiro tempo em Sete Lagoas. O jogador do time paranaense “entregou” o tento marcado por Claudinho, primeiro com a camisa azul, enquanto Brock cometeu um pênalti bobo que foi assinalado com a ajuda do VAR.

Foi o segundo erro direto de Eduardo Brock que resultou em gol do adversário. Contra o Goiás, ele não conseguiu tirar a bola da área, que sobrou para o time goiano marcar o gol de empate, logo após a Raposa abrir o placar. O apoio da torcida é bom, mas o gramado da Arena do Jacaré é de “lascar” Nem os dias de tratamento deram jeito no campo do Democrata-SL, dono do estádio. A qualidade do jogo cai, o Cruzeiro fica sem poder arriscar mais jogadas ofensivas. É bem legal ter o torcedor perto, mas esportivamente o time fica prejudicado. O “velho” e mau torcedor de volta Com a liberação de bebidas na Arena do Jacaré, o tipo de torcedor mal educado voltou a aparecer. Duas latas de cerveja foram jogados no campo para acertar um jogador do Operário. Se o time mineiro perder um mando de campo, já temos um culpado: o mau torcedor. Luxemburgo abriu o time para vencer O treinador tirou os dois laterais, Cáceres e Matheus Pereira(entraram Marco Antônio e Thiago), o volante Adriano, deixando a equipe super ofensiva. Também foram para o jogo Rafael Sóbis, Giovanni e Rafael Sóbis. Era um tudo ou nada arriscado, mas para quem precisa só da vitória para ter chances de subir, foi um risco calculado. Operário fez o seu jogo e conseguiu seu ponto fora de casa O time paranaense sabia que a Raposa viria com muita força para atacar. A estratégia era tentar jogar por uma bola, que veio no erro da defesa azul. O ponto foi ganho, mantendo o Fantasma no G10 da Série B. Os erros individuais ainda "minam" a campanha da Raposa na Série B Os empates contra o Goiás e Operário-PR geraram perda de quatro pontos para o Cruzeiro. E o prejuízo veio de erros individuais. Nas duas partidas, Eduardo Brock falhou em lances que viraram gols dos rivais. Erros assim deixam o time mineiro com menos chances de acesso e para o desespero da torcida, mais um ano na segunda divisão. Marcelo Moreno marca, mas o VAR, em uma grande confusão anula o gol da Raposa O atacante celeste colocou a bola para dentro, aos 52 minutos do segundo tempo, mas o VAR assinalou um toque no braço de Marco Antônio, que deu o passe para o atacante cruzeirense. O lance demorou 15 minutos para ser resolvido, criando uma grande confusão, com expulsão de Vanderlei Luxemburgo. A demora e a falta de uma lógica de trabalho do árbitro de vídeo com o trio de campo, mostram que o sistema segue falhando, mesmo com as imagens como auxiliares. As imagens do VAR não foram conclusivas. A revolta imperou no fim do jogo, com os árbitros tendo de sair de campo com o policiamento do estádio. Próximos jogos O Cruzeiro encara o Vasco no domingo, 19 de setembro, às 16h, em São Januário. Já o Fantasma terá pela frente a Ponte Preta na quarta-feira, 22 de setembro, às 21h30, em Ponta Grossa.