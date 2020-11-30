Cruzeiro e Minas Arena selam acordo por dívidas pelo uso do Mineirão

Crédito: As divergências e dívidas entre a Raposa e a Minas Arena foram solucionadas nesta seguda-feira, 30-( Agência i7/Mineirão

O Cruzeiro conseguiu resolver mais uma pendência com um credor, que se arrastava há anos. A Raposa chegou a um acordo com a Minas Arena, a respeito de uma dívida que se iniciou no ano de 2013. O acordo foi homologado na 32ª Vara Cível de Belo Horizonte.

O valor pleiteado na Justiça pela concessionária que administra o estádio Mineirão era de R$ 32.017.568,48. No entanto, ficou estabelecido no acordo um abatimento deste montante, que foi inicialmente reduzido para R$ 20.086.857,49.

Destes R$ 20.086.857,49, serão direcionados à Minas Arena R$ 8.885.300,55, que estavam depositados pelo Cruzeiro em juízo e não foram utilizados, porque houve um bloqueio da Fazenda Nacional, que cobrava impostos atrasados do clube mineiro. Mas, com o acordo feito com o Governo Federal, o Cruzeiro pôde voltar a negociar com a gestora do Gigante da Pampulha e colocar em sua planilha de despesas mais esse montante. Desta forma, a dívida que ultrapassava os R$ 32 milhões ficará em torno de R$ 11.201.556,94.

Além disso, Cruzeiro e Minas Arena também formalizaram as condições de pagamento. O Clube terá um prazo de 10 anos para quitar a dívida, em 96 parcelas, com o primeiro vencimento programado para julho de 2022.

A nova composição entre as partes também abre possibilidades para que o Cruzeiro prospecte investidores que tenham o desejo de adquirir os naming rights do Mineirão. Neste cenário, caso o clube consiga um parceiro, será repassada uma quantia à Minas Arena, como forma de abatimento nas parcelas acordadas.