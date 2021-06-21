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Cruzeiro e Guarani estão perto de acerto para que o goleiro Lucas França defenda o time de Campinas

O negócio com o goleiro, de 25 anos, será um empréstimo até o fim da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 18:18

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 18:18

Crédito: Lucas França é o atual reserva de Fábio e a Raposa não fez oposição em sua saída-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O goleiro Lucas França está perto de deixar o Cruzeiro e acertar com o Guarani, de Campinas. As negociações estão bastante avançadas, e o acordo deve ser fechado nesta terça-feira, 22 de junho. O negócio deve ser um empréstimo até o fim da Série B. A informação foi dada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O Guarani procurou o Cruzeiro após a lesão de Rafael Martins, que começou a Série B como titular do Guarani e teve de passar por um reparo de uma fratura na face. O time mineiro não está fazendo oposição pela saída do jogador. Lucas França é o atual reserva de Fábio e fez dois jogos este ano, levando seis gols, contra o Confiança-SE e CRB, ambos pela Série B. O goleiro tem 25 anos, foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e tem contrato com a Raposa até .dezembro de 2023.

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