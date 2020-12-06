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Cruzeiro e Grêmio estão perto de acordo para o tricolor ficar de vez com o lateral-direito Orejuela

O jogador está emprestado pela Raposa desde o início do ano e os gaúchos querem continuar contando com o seu futebol...
LanceNet

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Publicado em 

06 dez 2020 às 16:55

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 16:55

Crédito: Orejuela se reveza com Victor Ferraz no time titular do Grêmio e virou peça importante para Renato Gaúcho-(Lucas Uebel/Grêmio
Cruzeiro e Grêmio se aproximam de um acordo para o Tricolor Gaúcho ter em definitivo o lateral-direito Orejuela, emprestado pelos mineiros desde o início do ano. A Raposa deverá reduzir o valor dos direitos do jogador, além de parcelar, a partir de 2021, a compra do atleta colombiano, de 23 anos, que se destacou no time azul em 2019, foi comprado e repassado ao Grêmio para se valorizar. O valor original pedido pelo Cruzeiro era de R$ 21 milhões, mas um “desconto” deve ser dado ao time gremista para que a equipe celeste receba mais rapidamente o montante, fazendo caixa para a temporada do ano que vem. Orejuela tem sido titular no Grêmio, em revezamento com Victor Ferraz. Outra situação que pode colaborar para o acerto é o interesse do Cruzeiro em manter no elenco até o fim da Série B o volante Filipe Machado, que veio para Minas na transação envolvendo Orejuela.
O contrato do jogador termina no fim de dezembro, mas o campeonato irá até o término de janeiro e Machado tem sido peça importante no esquema de Felipão.

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