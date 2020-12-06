Cruzeiro e Grêmio estão perto de acordo para o tricolor ficar de vez com o lateral-direito Orejuela

Cruzeiro e Grêmio se aproximam de um acordo para o Tricolor Gaúcho ter em definitivo o lateral-direito Orejuela, emprestado pelos mineiros desde o início do ano. A Raposa deverá reduzir o valor dos direitos do jogador, além de parcelar, a partir de 2021, a compra do atleta colombiano, de 23 anos, que se destacou no time azul em 2019, foi comprado e repassado ao Grêmio para se valorizar. O valor original pedido pelo Cruzeiro era de R$ 21 milhões, mas um “desconto” deve ser dado ao time gremista para que a equipe celeste receba mais rapidamente o montante, fazendo caixa para a temporada do ano que vem. Orejuela tem sido titular no Grêmio, em revezamento com Victor Ferraz. Outra situação que pode colaborar para o acerto é o interesse do Cruzeiro em manter no elenco até o fim da Série B o volante Filipe Machado, que veio para Minas na transação envolvendo Orejuela.