Cruzeiro e Fred não entram em acordo por cobrança do jogador contra a Raposa de R$ 78 milhões

Representantes do Cruzeiro e do atacante Fred fizeram uma audiência online na segunda-feira, 21 de setembro, sobre a cobrança do jogador de R$ 78 milhões contra a Raposa. A conversa não teve acordo selado e as duas partes tentarão um acordo extrajudicial para encerrar a pendência. Uma nova audiência foi marcada para o dia 16 de novembro. Fred entrou com uma ação na Justiça no dia 7 de fevereiro na na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, cobrando salários atrasados, férias, 13º, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aviso prévio, luvas e cláusula indenizatória. O jogador, atualmente no Fluminense, conseguiu uma liminar no dia 18 de fevereiro, para rescindir de forma indireta o seu contrato com o Cruzeiro para poder acertar com outra equipe, no caso o Tricolor, quatro meses depois da rescisão. O Cruzeiro reagiu e tentou derrubar a liminar de Fred para se livrar da cláusula compensatória de R$ 50 milhões. Os R$ 78 milhões são a soma das cobranças do jogador com o que ele teria direito a receber nas rescisão, mais a cláusula compensatória prevista no seu contrato com a Raposa. Ainda há outra ação em que Fred pleiteia R$ 2,49 milhões em direitos de imagem do Cruzeiro, que foi decidida, em primeira instância, a favor do atacante, no valor de R$ 3.354.726,07, incluídos juros, correções e multas por atraso. O clube celeste pode recorrer ainda desta condenação.