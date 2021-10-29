AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro é derrotado pelo Remo em casa e encerra de vez as chances de acesso para a elite em 2022
futebol

Cruzeiro é derrotado pelo Remo em casa e encerra de vez as chances de acesso para a elite em 2022

As parcas possibilidades se esvaíram com o revés em casa diante do time paraense...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 23:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 23:43
Agora é oficial. O Cruzeiro vai jogar a Série B em 2022. Será o terceiro ano seguido da Raposa na segunda divisão nacional. A consolidação do mau ano azul veio com a derrota por 3 a 1, gols de Anderson Uchoa, Ronald e Jefferson para o Remo, com Eduardo Brock descontando para o time celeste. O duelo foi nesta quinta-feira, 28 de outubro, no Independência, pela 32ª rodada da competição.
+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogos A partida teve alguns bons momentos do Cruzeiro, mas os vários defeitos do time na temporada vieram à tona mais uma vez, gerando o resultado ruim. O Remo não fez grande partida, mas soube se aproveitar das falhas da Raposa, que amarga outro ano sem chegar perto de se aproximar do G4.Cruzeiro perdeu mais uma na Série B (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)Com o resultado, o Remo chegou aos 41 pontos, subindo para a 11ª posição, enquanto o Cruzeiro caiu para 13ª colocação, ficando com 39 pontos, tendo de ficar atento aos rivais da parte de trás da tabela, para não ter uma desagradável surpresa com um rebaixamento à Série C. O Cruzeiro pode chegar no máximo a 57 pontos na competição, o que inviabiliza de vez qualquer chance de subir de divisão. O Remo ainda tem possibilidades mínimas, mas tem ciência que sua meta é ficar na segundona em 2022. Pensar em 2022 com calma O Cruzeiro tem uma série de coisas a serem feitas. Principalmente se organizar fora de campo, respeitando seus funcionários e elenco, com salários em dia, dentro da realidade do clube. É hora de humildade para trilhar uma volta à elite nacional. Próximos jogos A Raposa recebe o Vila Nova-GO na segunda-feira, 1º de novembro, às 19h no Independência. O Remo encara o Londrina na terça-feira, 2, às 19h, em Belém do Pará. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 1 x 3 REMOData: 28 de outubro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos do RS)VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)Gols: Anderson Uchoa, aos 39’-1ºT(0-1), Eduardo Brock, aos 45’-1ºT(1-1), Jefersson, aos 43’-2ºT(1-2), Ronald, aos 47’-2ºT(1-3)Cartões amarelos: Raimar (REM), Anderson Uchoa (REM), Matheus Oliveira (REM), Wellington Nem (CRU)Cartões vermelhos: Vitor Leque (CRU- já havia saído do jogo)Público pagante: 2.792Renda: R$ 68.260,00 CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)​Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Lucas Ventura, Adriano (Marcelo Moreno, aos 11’-2ºT), Giovanni, Bruno José (Wellington Nem-intervalo), Thiago (Rafael Sobis, aos 30’-2ºT ) e Vitor Leque (Dudu, aos 41’-2ºT) REMO (Técnico:Felipe Conceição) Thiago Coelho; Thiago Ennes,Romércio, Rafael Jansen e Raimar; Anderson Uchoa (Marlon, aos 44’-2ºT), Lucas Siqueira, Felipe Gedoz e Arthur (Marcos Junior, aos 33’-2ºT), Lucas Tocantins (Jefferson, aos 25’-2ºT) e Matheus Oliveira (Ronald, aos 46’-2ºT)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura de Vitória adia data de provas de concurso por causa do jogo da Copa
Imagem de destaque
Ebony faz show gratuito no Cais das Artes em edição de estreia do Festival Turmalina
Ryan Mendes, Cabo Verde
Capitão da seleção de Cabo Verde é investigado por denúncia de estupro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados