Cruzeiro e Botafogo fazem duelo importante pelo Brasileiro Feminino

As mineiras estão na 11ª posição, com quatro pontos, mesma pontuação das cariocas, mas perdem para as Cabulosas nos critérios de desempate. Os dois times buscam a segunda vitória na competição para conseguirem chegar à fase de mata-mata da competição. Com a primeira vitória na competição garantida no último domingo, com os 3 a 1 sobre o Minas Brasília - DF, as cruzeirenses chegaram aos quatro pontos na tabela, assumindo a 11ª posição, e vão embaladas para o confronto em casa. Adversário da Raposa, o Botafogo está em 13º lugar na classificação geral com quatro pontos, e também vem de vitória de 2 a 0 sobre o Napoli. Marcelo Frigerio, o Tchelo, destacou a semana produtiva para o elenco estrelado. -Foi uma semana importante para o nosso grupo, com esse intervalo maior entre os jogos. Conseguimos treinar uma formação nova com as novas jogadoras, o que permitiu mudar o posicionamento do time. Também fizemos alguns ajustes durante as atividades e demos um pouco mais de ritmo para as atletas que estão ainda retornando devagar do departamento médico. Esperamos mais um confronto difícil, disputado, e para nós será mais uma decisão neste Brasileiro tão equilibrado. Vamos com tudo para fazer uma boa partida e buscar mais um resultado positivo- reforçou o treinador.