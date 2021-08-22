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Cruzeiro e Atlético-MG questionam veto de torcida nos jogos. Galo pode duelar com o Palmeiras em Brasília

A dupla mineira se posicionou e o Galo afirmou que pode até levar seu jogo contra o Palmeiras, pela Libertadores, para Brasília...

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 ago 2021 às 15:40
Crédito: O Mineirão foi palco dos jogos de Cruzeiro e Atlético-MG que geraram controvérsias quanto ao comportamento de suas torcidas nos protocolos anticovid-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Após a Prefeitura de Belo Horizonte vetar a presença de público nos estádios da cidade pelos equívocos e mau comportamento dos torcedores nos jogos do Galo contra o River Plate, na Libertadores, e do Cruzeiro na Série B, diante do Confiança, os dois clubes se pronunciaram oficialmente. O Atlético-MG afirmou que poderá levar seu jogo contra o Palmeiras, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores para Brasília, no Estádio Mané Garrincha, no dia 28 de setembro. O alvinegro não concordou com a medida tomada pela PBH e argumentou que cumpriu todos os protocolos definidos pela PBH em parceria com a Minas Arena, gestora do Mineirão. O Galo disse ainda que as aglomerações aconteceram no entorno do Mineirão. A diretoria do Galo quer enfrentar o Palmeiras com o apoio da torcida e obter receitas, que chegou a mais de R$ 2 milhões brutos no confronto diante dos argentinos com a presença de pouco mais de 17 mil presentes. Já o Cruzeiro seguiu um pensamento parecido com o do arquirrival, pois acredita no cumprimento dos protocolos criados pelas autoridades de saúde, afirmou a Raposa em nota. confira abaixo. O Cruzeiro informa que recebeu, com respeito, a informação de que a prefeitura de Belo Horizonte revogou neste domingo o decreto que permitia jogos na cidade com presença de público nos estádios. Desde o início da pandemia, o Clube sempre se posicionou de forma enfática e totalmente favorável às decisões dos órgãos especializados, tratando sempre como prioridades a saúde e a segurança do seu torcedor e da população em geral. No entanto, mesmo entendendo e respeitando a preocupação das autoridades locais neste momento, o Cruzeiro reforça sua crença na segurança dos protocolos adotados e a serem seguidos nesta volta gradativa dos torcedores aos estádios e se reservará ao direito de estudar a viabilidade da realização dos próximos jogos em outras praças, onde a presença de público esteja liberada.

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