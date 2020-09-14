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futebol

Cruzeiro e América-MG se acertam por empréstimo do zagueiro Arhtur

O defensor, de 21 anos, ficará no Coelho até o fim do Mineiro de 2021...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 16:47
Crédito: Arthur nao vinha sendo utilizado na Raposa e vai ganhar "rodagem" no Coelho-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e América-MG entraram em acordo e acertaram o empréstimo do zagueiro Arthur. O jogador será ao Coelho até o fim do Campeonato Mineiro de 2021. O defensor ,de 21 anos, já estará à disposição do time de Lisca nesta terça-feira, 15 de setembro, quando se apresenta no CT Lanna Drumond. Arthur vai compor o grupo de defensores do América, que perdeu João Cubas, cedido ao Santos. Atualmente, o técnico Lisca conta com Messias, Eduardo Bauermann, Anderson, Joseph, Luisão e Sabino para o setor. O zagueiro foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro no início do ano, após sucessivos empréstimos, tendo suporte de Adilson Batista, que o relacionava com frequência, sendo considerado reserva imediato de Léo e Cacá. Arthur fez seis jogos, mas perdeu espaço com a chegada de Enderson Moreira, já demitido, e as vindas de Ramon e Marllon, além do retorno de Manoel. O jogador ficou liberado desde então para procurar outro clube e o Coelho pode se tornou uma opção para seguir a carreira. Arthur, de 21 anos, tem contrato com a Raposa até 2023.

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