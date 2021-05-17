Cruzeiro e América-MG negociam troca de jogadores: Alan Ruschel no Coelho e Flávio na Raposa

Uma troca está perto de acontecer com jogadores de Cruzeiro e América-MG. As duas equipes têm negociações bem avançadas para terem novidades em seus elencos. A Raposa vai ceder o lateral-esquerdo Alan Ruschel, enquanto o Coelho cederá o volante Flávio. O negócio entre os dois clubes será com empréstimo dos dois jogadores até o fim dos Brasileiros das Séries A e B, no fim de 2021. O acordo prevê que o Cruzeiro pagaria os salários de Flávio, e o Coelho de Ruschel. As informações foram divulgadas inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmadas pelo L!. As tratativas estão bem encaminhadas e o negócio deve ser divulgado oficialmente em breve. Com pouco espaço no Cruzeiro, Alan Ruschel quer jogar mais e a ida para o América-MG pode ser a chance de uma mudança de ares. O jogador, vindo da Chapecoense, chegou com status de titular, mas não apresentou bom futebol, jogando apenas seis vezes sob o comando de Felipe Conceição. Volante promissor Já o jovem Flávio, de 20 anos, estreou no profissional do América em 2019, sob o comando de Conceição, que era treinador do Coelho na época. Ele vem se consolidando no elenco americano, mas ainda não se firmou como titular, com a boa fase da dupla Juninho e Zé Ricardo. Pelo América, Flávio fez 45 jogos, marcou dois gols e foi muito acionado por Lisca no acesso à Série A, quando o time mineiro foi vice-campeão da Série B 2020.