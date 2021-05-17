Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro e América-MG negociam troca de jogadores: Alan Ruschel no Coelho e Flávio na Raposa
futebol

Cruzeiro e América-MG negociam troca de jogadores: Alan Ruschel no Coelho e Flávio na Raposa

O negócio está perto de ser concretizado e os dois jogadores firmarão contratos de empréstimo até o fim de 2021...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:11
Crédito: Ruschel não conseguiu mostrar o bom futebol dos tempos de Chapecoense e busca uma mudança-(Divulgação/Cruzeiro
Uma troca está perto de acontecer com jogadores de Cruzeiro e América-MG. As duas equipes têm negociações bem avançadas para terem novidades em seus elencos. A Raposa vai ceder o lateral-esquerdo Alan Ruschel, enquanto o Coelho cederá o volante Flávio. O negócio entre os dois clubes será com empréstimo dos dois jogadores até o fim dos Brasileiros das Séries A e B, no fim de 2021. O acordo prevê que o Cruzeiro pagaria os salários de Flávio, e o Coelho de Ruschel. As informações foram divulgadas inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmadas pelo L!. As tratativas estão bem encaminhadas e o negócio deve ser divulgado oficialmente em breve. Com pouco espaço no Cruzeiro, Alan Ruschel quer jogar mais e a ida para o América-MG pode ser a chance de uma mudança de ares. O jogador, vindo da Chapecoense, chegou com status de titular, mas não apresentou bom futebol, jogando apenas seis vezes sob o comando de Felipe Conceição. Volante promissor Já o jovem Flávio, de 20 anos, estreou no profissional do América em 2019, sob o comando de Conceição, que era treinador do Coelho na época. Ele vem se consolidando no elenco americano, mas ainda não se firmou como titular, com a boa fase da dupla Juninho e Zé Ricardo. Pelo América, Flávio fez 45 jogos, marcou dois gols e foi muito acionado por Lisca no acesso à Série A, quando o time mineiro foi vice-campeão da Série B 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES
Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados