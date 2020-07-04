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Cruzeiro diz que já arrecadou R$ 127 mil com a "Operação FIFA"

O presidente Sérgio Santos Rodrigues divulgou em suas redes sociais os primeiros resultados da campanha de arrecadação para pagar dívidas na entidade máxima do futebol...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 23:35

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 23:35

Crédito: Sérgio Santos Rodrigues tem usado a internet como ferramenta de divulgar o clube e o seu mandato-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Os primeiros resultados da campanha “Operação FIFA” já foram mensurados. Segundo informações do Cruzeiro, o clube já arrecadou R$ 127 mil em doações para ajudar o time celeste com dívidas na entidade máxima do futebol. O projeto, iniciado nesta sexta-feira 3 de julho, criou uma plataforma online para que os torcedores possam doar dinheiro à Raposa, com valores a partir de R$ 1. -Ê saudade de jogar bola, hein? Mas estou passando aqui para agradecer pelo engajamento de todos vocês. Desde o início da Live, arrecadamos até agora mais de R$ 127 mil em doações. Vamos continuar jogando juntos, Nação Azul!-postou o Cruzeiro em sua conta oficial no Twitter. A “Operação Fifa” pode ser acessada da plataforma online Meep Donate, de pagamentos digital. Os recursos ficarão 100% com o Cruzeiro, sem taxa de serviço cobradas pelo site.

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