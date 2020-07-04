Cruzeiro diz que já arrecadou R$ 127 mil com a "Operação FIFA"

Os primeiros resultados da campanha “Operação FIFA” já foram mensurados. Segundo informações do Cruzeiro, o clube já arrecadou R$ 127 mil em doações para ajudar o time celeste com dívidas na entidade máxima do futebol. O projeto, iniciado nesta sexta-feira 3 de julho, criou uma plataforma online para que os torcedores possam doar dinheiro à Raposa, com valores a partir de R$ 1. -Ê saudade de jogar bola, hein? Mas estou passando aqui para agradecer pelo engajamento de todos vocês. Desde o início da Live, arrecadamos até agora mais de R$ 127 mil em doações. Vamos continuar jogando juntos, Nação Azul!-postou o Cruzeiro em sua conta oficial no Twitter. A “Operação Fifa” pode ser acessada da plataforma online Meep Donate, de pagamentos digital. Os recursos ficarão 100% com o Cruzeiro, sem taxa de serviço cobradas pelo site.