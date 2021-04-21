Cruzeiro diz que imbróglio da não vinda de Yeison Guzmán será resolvido pelo seu jurídico

Crédito: Yeison era esperado ainda esta semana em BH, mas está declinando do compromisso que acertou com o Cruzeiro-(Reprodução Internet

O Cruzeiro emitiu um comunicado sobre o imbróglio da contratação do meia colombiano Yeison Guzmán, de 23 anos, que estava acertado com a Raposa, inclusive com anúncio oficial e confirmação do Envigado, seu time na Colômbia, da transferência para o Brasil. Antes do acerto com o Cruzeiro, o empresário do jogador, Kormac Valdebenito, havia dado declarações na Colômbia de que temia não ter garantias que a Raposa arcaria em dia com os compromissos com seu atleta.

Yeison Guzmán terá custo, se o negócio for confirmado, R$ 6,5 milhões por 80% dos seus direitos econômicos. O acordo feito é até 2025. O time mineiro afirmou que deixará o caso com seu departamento jurídico e postou uma declaração do Envigado sobre o caso. Confira abaixo. O Cruzeiro Esporte Clube comunica que a transação envolvendo o atleta Yeison Guzmán está a partir do presente momento sob os cuidados do nosso departamento jurídico. Mesmo com o acordo tendo sido realizado dentro de todos os parâmetros protocolares, contando com o apoio e profissionalismo da diretoria do Envigado FC, o jogador, influenciado por terceiros, está lamentavelmente descumprindo de forma unilateral com tudo o que havia sido, por escrito, celebrado entre as partes.

É importante frisar que a negociação foi formalmente concluída na semana passada entre Cruzeiro, Envigado e Guzmán, após aceite do jogador e formalização da proposta do Clube, com assinatura do atleta na documentação oficial enviada, dentro dos parâmetros determinados pela FIFA, mesmo que, devido às restrições da Covid-19, os representantes dos clubes não tenham tido a oportunidade de se reunirem presencialmente, uma vez que a entrada de brasileiros na Colômbia está proibida a partir das normas sanitárias da pandemia.

A notícia, inclusive, foi publicada nos canais oficiais dos clubes, de forma simultânea e previamente alinhada, endossada pelo próprio atleta em vídeo destinado para a torcida do Cruzeiro.

Nos últimos dias, entretanto, de forma estranha e distante de qualquer profissionalismo, o staff do atleta passou a não atender os profissionais de Cruzeiro e Envigado para a finalização dos trâmites burocráticos, causando enorme desconforto em todos os envolvidos.

Diante do comportamento e da negativa do atleta, em honrar com aquilo que fora acordado e formalmente assinado, o Cruzeiro informa que já está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis, resguardado por documentação e arquivos comprobatórios.