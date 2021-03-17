Cruzeiro diz que estado do atacante Zé Eduardo evoluiu, mas ele ainda seguirá em repouso

O Cruzeiro informou que houve uma melhora no quadro cardíaco do atacante Zé Eduardo, após um mês em repouso. O jogador teve detectada uma alteração no coração e ficou sem fazer atividades atléticas para nova avaliação. Entretanto, o clube alega que ainda precisará de mais tempo para reavaliar o caso de Zé Eduardo para ter um diagnostico preciso e ter uma indicação de tratamento ou de procedimentos com o atleta. Confira o comunicado do clube azul. O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Zé Eduardo se submeteu a novas avaliações nos últimos dias, devido a uma alteração cardíaca constatada nos minuciosos exames realizados pelo Clube, em fevereiro. Nos procedimentos desta semana, observou-se uma melhora nos parâmetros, no entanto, sem resolução por completo na alteração. Dessa forma, decidiu-se, em conjunto, que o atacante irá aguardar mais um período em repouso e, posteriormente, irá refazer os exames para acompanhar a evolução do quadro. O atleta segue assistido por todos os profissionais do Clube.