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Cruzeiro divulga elenco para 2022 sem goleiro Fábio, que terá de rever contrato

O goleiro e ídolo cruzeirense terá de diminuir os vencimentos ou chegar a um acordo com a nova diretoria caso queira seguir no clube mineiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2022 às 20:35

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 20:35

O ano de 2022 começou oficialmente para o Cruzeiro nesta terça-feira, com a reapresentação do elenco, o primeiro dia de trabalho do técnico Paulo Pezzolano e a divulgação do elenco que será utilizado pelo uruguaio. Entre os nomes, chamou a atenção a ausência do goleiro e ídolo Fábio. Ele se reunirá com a diretoria para revisar o contrato recém-renovado.
Cruzeiro
Fábio tem situação indefinida no Cruzeiro após a chegada de Ronaldo na gestão do clube Crédito: Douglas Magno/Light Press/Cruzeiro
"Esse é o elenco que se apresenta para o futebol masculino em 2022", divulgou o Cruzeiro com uma lista de 23 anos. Nela, além da ausência do nome de Fábio, também não constavam os reforços Jailson e Fernando Neto.
"Fábio tem reunião com a diretoria hoje à noite (terça-feira) para definir sua situação contratual. A mesma pendência existe com Jailson e Fernando Neto."
Sidnei, João Paulo, Maicon, Edu e Pedro Castro, os novos reforços, foram confirmados. O Cruzeiro ainda anunciou as contratações do zagueiro Mateus Silva e o atacante Waguininho. Ambos assinaram até o fim do ano.
Em seu primeiro dia de trabalho em Belo Horizonte, o técnico uruguaio Paulo Pezzolano conheceu o novo grupo e as instalações do CT do Cruzeiro ao lado de seus comissão técnica e era só elogios à nova casa.
"As pessoas que estão trabalhando aqui são muito boas. As instalações também. Temos de trabalhar todos juntos, como uma família, para formar um time forte e conquistar os objetivos, voltar à primeira divisão, que é o que merece a instituição."

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