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Cruzeiro dispensa jogador que ficou um ano no clube sem fazer nenhum jogo pelo profissional

Gui Mendes veio do Ituano e era tratado como joia promissora. Porém, não teve nenhuma chance na equipe principal, atuando apenas nove vezes no sub-20...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 15:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 15:49
Crédito: O jogador chegou com prestígio, mas não teve como mostrar seu jogo na Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Sem fazer nenhum jogo pelo profissional do Cruzeiro, o atacante Gui Mendes foi dispensado pelo clube celeste. A Raposa informou neste sábado, 22 de maio, que o jogador não faz mais parte do seu elenco e que houve um acordo para o fim do vínculo entre as partes. Gui Mendes chegou ao Cruzeiro em julho do ano passado, vindo do Ituano, por empréstimo , com o intuito de servir ao time sub-20 e ao profissional. Todavia, Gui jogou apenas nove vezes na base e não recebeu nenhuma oportunidade na equipe principal. O fim do contrato do atacante, considerado uma joia promissora, foi antecipado em seis meses, pois o acordo com a equipe paulista iria até o fim do ano. Gui Mendes, caso ficasse, teria de brigar por uma vaga com mais 10 atletas, que hoje estão à disposição de Felipe Conceição. A Raposa emitiu um comunicado sobre a saída do jogador. Confira abaixo. O Cruzeiro Esporte Clube comunica que acertou, em comum acordo, a rescisão contratual com o atleta Gui Mendes. O Clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

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