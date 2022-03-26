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Cruzeiro desiste de contratar Caio Dantas após constatar lesão do jogador nos exames médicos

O atacante estava no Água Santa-SP, veio para Belo Horizonte, porém, foi reprovado na parte física e não atuará pela Raposa...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 17:13
O Cruzeiro vai desistir de contratar o atacante Caio Dantas, de 29 anos, porque o jogador não está em boas condições físicas. Caio estava em Belo Horizonte para assinar com o clube, porém teve lesão uma muscular detectada no exame médico. O atacante só teria condições de iniciar os treinos depois de cinco a seis semanas de recuperação, prazo que foi considerado longo para o Cruzeiro, que quer reforçar seu ataque na Série B. Caio Dantas desembarcou no aeroporto internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta quinta-feira. O atleta, que tem contrato com o água Santa-SP, chegou para assinar por empréstimo até o fim da Série B. O jogador vinha atuando pelo Campeonato Paulista no Água Santa e ele estaria apto a jogar imediatamente. Mas, como foi constatada a lesão o negócio foi barrado pelo departamento de futebol da Raposa. Caio Dantas seria o segundo artilheiro da Série B no elenco. Ele foi o maior goleador de 2020, quando fez 17 gols em 33 jogos. Edu, artilheiro de 2021, já está no grupo azul e poderia formar dupla com Dantas.
Crédito: PeloSampaioCorrêa,CaioDantasfoiartilheirodaSérieBde2020-(Foto:LucasAlmeida/SampaioCorrêa

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