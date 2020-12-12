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Cruzeiro derrotou o Vitória e ainda 'sonha' com o acesso. Confira como ficou a classificação da Série B

O time mineiro se aproximou do G4, enquanto os baianos veem rivais que lutam contra o rebaixamento mais de perto no campeonato...
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Publicado em 

12 dez 2020 às 10:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 10:00

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
Em uma partida sem brilho, o Cruzeiro conseguiu seu sétimo triunfo fora de casa ao derrotar o Vitória-BA por 1 a 0, gol de Ramon, que “aplicou” a lei do ex, já que foi criado na base do time baiano. O duelo foi na noite de sexta-feira, 11 de dezembro, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada da Série B.
O resultado não tirou o Cruzeiro do 11º lugar, mas ao chegar aos 38 pontos, pode terminar a rodada a seis pontos do G4. Para o Vitória, a derrota aumenta sua atenção contra o rebaixamento, pois fica na 14ª posição, mas poderá cair na tabela se o Brasil de Pelotas vencer seu duelo na rodada.
A Raposa encara o CSA, terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão. Já o Vitória-BA recebe o Juventude, no mesmo dia e horário, no Barradão. Ambos os duelos são pela 29ª rodada. Veja o gol do duelo no vídeo acima.
Confira como ficou a posição da Raposa após o triunfo diante dos baianos, os próximos jogos e classificaçã de toda a Série B. Acesse: https://www.lance.com.br/tabela#2020/Brasileirao/Serie-B/classificacao

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