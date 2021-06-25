Cruzeiro derrota o Santos fora de casa e escapa do rebaixamento no Brasileiro Feminino Série A1

O drama do time feminino do Cruzeiro finalmente chegou ao fim. E com final feliz. A equipe precisava de um empate simples para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Feminino série A1, e assim fez. Aliás, mais do que isso. As Cabulosas lutaram os 90 minutos e conquistaram a vitória de virada por 2 a 1 sobre as Sereias da Vila na tarde desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase classificatória, tiraram o peso das costas e garantiram a permanência na elite do futebol brasileiro. Os gols foram marcados por Carol, aos 12 minutos do primeiro tempo, Camila M. (Santos) aos 46 minutos, e Thalita S. aos 47 minutos no segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro se despediu da competição com 15 pontos. O São José levou vantagem com a vitória contra o Napoli e também saiu do Z-4 com 13 pontos. Ao fim da fase classificatória, caíram para a segunda divisão da competição nacional o Botafogo, Minas Brasília, Napoli e Bahia. Já os oito primeiros colocados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional, Grêmio e Avaí Kindermann avançaram às quartas de final.
O jogoA partida começou com o Cruzeiro fazendo pressão no campo de ataque. Logo aos 16 minutos, em cobrança de falta, Duda bateu pelo alto, a bola resvalou no travessão, mas Carol no rebote não perdoou e meteu para o fundo das redes de cabeceio. Santos 0 x 1 Cruzeiro.
Aos 21, Vanessinha cobrou falta pela lateral na entrada da grande área, mas chutou fraco e a goleira defendeu. Em seguida, aos 34, outra belíssima jogada dela. Vanessinha chegou na velocidade limpando a marcação, tentou chute cruzado, mas não conseguiu fechar a finalização corretamente. Uma jogada ensaiada aos 35 fez o coração bater mais forte. Rebeca Prado recebeu pela esquerda, colocou pra Vanessinha, Duda chegou batendo firme e rasteiro, mas a goleira defendeu. Poucos minutos depois, aos 38, Lucero trabalhou a bola com Vanessinha pela direita, tocou pra Duda que chegou novamente chutando forte, mas nas mãos da goleira. Que quase quase deixou escapar. O gol do empate veio nos minutos de acréscimos do primeiro tempo. Aos 46, Camila abriu o placar para o Santos e deixou tudo igual para o intervalo. Santos 1 x 1 Cruzeiro.
Segunda EtapaComeçada a etapa complementar, aos 11 minutos Vanessinha recebeu pela direita, tentou finalização no ataque mas o bandeirinha marcou posição irregular. Aos 15, Duda cobrou falta lateral rasteira, nas mãos da goleira adversária. Aos 22 ela de novo! A nossa camisa 10 chegou na velocidade no ataque, fez jogada pela direita com Vanessinha, que limpou a marcação e tentou chute cruzado pelo alto, mas a zaga afastou. No rebote, Mariana Santos tentou cabeceio e a bola foi pra fora. Aos 29 minutos, Mariana Santos avançou no ataque sozinha, sofreu marcação dentro da área, foi ao chão, mas o jogo seguiu porque a árbitra não marcou nenhuma irregularidade. E para fechar a tarde com chave de ouro e sacramentar a permanência do Cruzeiro na elite do futebol, no finalzinho, aos 48 minutos, Vanessinha fez grande jogada pela direita, cruzou para o meio da área e Thalita aproveitou a chance e ampliou o placar. Vitória do Cruzeiro! De virada! Santos 1 x 2 Cruzeiro Com intervalo para a próxima competição, já que o Campeonato Mineiro está com data prevista para início em setembro, o Cruzeiro definiu um período de folga de três semanas para as jogadoras. A reapresentação ocorre em 19 de julho. SANTOS 1 X 2 CRUZEIROMotivo: 15ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino Data: 24/06/2021 (Quinta-feira) Local: Vila Belmiro - Santos-SP Árbitra: Adeli Mara Monteiro Santos: Michelle; Maria Dias, Camila M., Bia Menezes, Bruninha; Brena, Rita Bove (Júlia), Cristiane, Amanda Gutierres, Ketlen, Sole Jaimes (Byanca Brasil). Técnica: Fabiana Guedes Cruzeiro: Mary Camilo; Lucero (Thalita S.), Pires, Thamirys, Rebeca Prado; Capelinha, Carol (Janaína); Duda, Eskerdinha (Mayara Vaz), Vanessinha, Mariana Santos. Técnico: Rodrigo Campos Gols: Carol, aos 12 minutos do primeiro tempo (Cruzeiro), Camila M. aos 46 minutos do primeiro tempo (Santos); Thalita S., aos 47 minutos do segundo tempo (Cruzeiro). Cartões amarelos: Thamirys e Eskerdinha (Cruzeiro); Bruninha (Santos) Confira a classificação final da primeira fase do Brasileiro Feminino A1-(Reprodução)