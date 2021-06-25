Cruzeiro derrota o Santos fora de casa e escapa do rebaixamento no Brasileiro Feminino Série A1

Crédito: O time paulista segue na disputa do título, enquanto as mineiras conseguiram evitar o rebaixamento-(Pedro Ernesto/Santos

O drama do time feminino do Cruzeiro finalmente chegou ao fim. E com final feliz. A equipe precisava de um empate simples para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Feminino série A1, e assim fez. Aliás, mais do que isso. As Cabulosas lutaram os 90 minutos e conquistaram a vitória de virada por 2 a 1 sobre as Sereias da Vila na tarde desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase classificatória, tiraram o peso das costas e garantiram a permanência na elite do futebol brasileiro. Os gols foram marcados por Carol, aos 12 minutos do primeiro tempo, Camila M. (Santos) aos 46 minutos, e Thalita S. aos 47 minutos no segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro se despediu da competição com 15 pontos. O São José levou vantagem com a vitória contra o Napoli e também saiu do Z-4 com 13 pontos. Ao fim da fase classificatória, caíram para a segunda divisão da competição nacional o Botafogo, Minas Brasília, Napoli e Bahia. Já os oito primeiros colocados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional, Grêmio e Avaí Kindermann avançaram às quartas de final.

O jogo​A partida começou com o Cruzeiro fazendo pressão no campo de ataque. Logo aos 16 minutos, em cobrança de falta, Duda bateu pelo alto, a bola resvalou no travessão, mas Carol no rebote não perdoou e meteu para o fundo das redes de cabeceio. Santos 0 x 1 Cruzeiro.

Aos 21, Vanessinha cobrou falta pela lateral na entrada da grande área, mas chutou fraco e a goleira defendeu. Em seguida, aos 34, outra belíssima jogada dela. Vanessinha chegou na velocidade limpando a marcação, tentou chute cruzado, mas não conseguiu fechar a finalização corretamente. Uma jogada ensaiada aos 35 fez o coração bater mais forte. Rebeca Prado recebeu pela esquerda, colocou pra Vanessinha, Duda chegou batendo firme e rasteiro, mas a goleira defendeu. Poucos minutos depois, aos 38, Lucero trabalhou a bola com Vanessinha pela direita, tocou pra Duda que chegou novamente chutando forte, mas nas mãos da goleira. Que quase quase deixou escapar. O gol do empate veio nos minutos de acréscimos do primeiro tempo. Aos 46, Camila abriu o placar para o Santos e deixou tudo igual para o intervalo. Santos 1 x 1 Cruzeiro.