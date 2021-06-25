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Cruzeiro derrota o Santos fora de casa e escapa do rebaixamento no Brasileiro Feminino Série A1

As cabulosas seguirão na elite nacional em 2022. As Sereias estão classificadas às quartas de final da competição...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 22:21

LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 22:21
Crédito: O time paulista segue na disputa do título, enquanto as mineiras conseguiram evitar o rebaixamento-(Pedro Ernesto/Santos
O drama do time feminino do Cruzeiro finalmente chegou ao fim. E com final feliz. A equipe precisava de um empate simples para não depender de outros resultados na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Feminino série A1, e assim fez. Aliás, mais do que isso. As Cabulosas lutaram os 90 minutos e conquistaram a vitória de virada por 2 a 1 sobre as Sereias da Vila na tarde desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase classificatória, tiraram o peso das costas e garantiram a permanência na elite do futebol brasileiro. Os gols foram marcados por Carol, aos 12 minutos do primeiro tempo, Camila M. (Santos) aos 46 minutos, e Thalita S. aos 47 minutos no segundo tempo. Com o resultado, o Cruzeiro se despediu da competição com 15 pontos. O São José levou vantagem com a vitória contra o Napoli e também saiu do Z-4 com 13 pontos. Ao fim da fase classificatória, caíram para a segunda divisão da competição nacional o Botafogo, Minas Brasília, Napoli e Bahia. Já os oito primeiros colocados, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Ferroviária, Internacional, Grêmio e Avaí Kindermann avançaram às quartas de final.
O jogo​A partida começou com o Cruzeiro fazendo pressão no campo de ataque. Logo aos 16 minutos, em cobrança de falta, Duda bateu pelo alto, a bola resvalou no travessão, mas Carol no rebote não perdoou e meteu para o fundo das redes de cabeceio. Santos 0 x 1 Cruzeiro.
Aos 21, Vanessinha cobrou falta pela lateral na entrada da grande área, mas chutou fraco e a goleira defendeu. Em seguida, aos 34, outra belíssima jogada dela. Vanessinha chegou na velocidade limpando a marcação, tentou chute cruzado, mas não conseguiu fechar a finalização corretamente. Uma jogada ensaiada aos 35 fez o coração bater mais forte. Rebeca Prado recebeu pela esquerda, colocou pra Vanessinha, Duda chegou batendo firme e rasteiro, mas a goleira defendeu. Poucos minutos depois, aos 38, Lucero trabalhou a bola com Vanessinha pela direita, tocou pra Duda que chegou novamente chutando forte, mas nas mãos da goleira. Que quase quase deixou escapar. O gol do empate veio nos minutos de acréscimos do primeiro tempo. Aos 46, Camila abriu o placar para o Santos e deixou tudo igual para o intervalo. Santos 1 x 1 Cruzeiro.
Segunda Etapa​Começada a etapa complementar, aos 11 minutos Vanessinha recebeu pela direita, tentou finalização no ataque mas o bandeirinha marcou posição irregular. Aos 15, Duda cobrou falta lateral rasteira, nas mãos da goleira adversária. Aos 22 ela de novo! A nossa camisa 10 chegou na velocidade no ataque, fez jogada pela direita com Vanessinha, que limpou a marcação e tentou chute cruzado pelo alto, mas a zaga afastou. No rebote, Mariana Santos tentou cabeceio e a bola foi pra fora. Aos 29 minutos, Mariana Santos avançou no ataque sozinha, sofreu marcação dentro da área, foi ao chão, mas o jogo seguiu porque a árbitra não marcou nenhuma irregularidade. E para fechar a tarde com chave de ouro e sacramentar a permanência do Cruzeiro na elite do futebol, no finalzinho, aos 48 minutos, Vanessinha fez grande jogada pela direita, cruzou para o meio da área e Thalita aproveitou a chance e ampliou o placar. Vitória do Cruzeiro! De virada! Santos 1 x 2 Cruzeiro Com intervalo para a próxima competição, já que o Campeonato Mineiro está com data prevista para início em setembro, o Cruzeiro definiu um período de folga de três semanas para as jogadoras. A reapresentação ocorre em 19 de julho. SANTOS 1 X 2 CRUZEIROMotivo: 15ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino Data: 24/06/2021 (Quinta-feira) Local: Vila Belmiro - Santos-SP Árbitra: Adeli Mara Monteiro Santos: Michelle; Maria Dias, Camila M., Bia Menezes, Bruninha; Brena, Rita Bove (Júlia), Cristiane, Amanda Gutierres, Ketlen, Sole Jaimes (Byanca Brasil). Técnica: Fabiana Guedes Cruzeiro: Mary Camilo; Lucero (Thalita S.), Pires, Thamirys, Rebeca Prado; Capelinha, Carol (Janaína); Duda, Eskerdinha (Mayara Vaz), Vanessinha, Mariana Santos. Técnico: Rodrigo Campos Gols: Carol, aos 12 minutos do primeiro tempo (Cruzeiro), Camila M. aos 46 minutos do primeiro tempo (Santos); Thalita S., aos 47 minutos do segundo tempo (Cruzeiro). Cartões amarelos: Thamirys e Eskerdinha (Cruzeiro); Bruninha (Santos) Confira a classificação final da primeira fase do Brasileiro Feminino A1-(Reprodução)

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