Cruzeiro demite técnico do Sub-20 após campanha ruim no Brasileiro

A diretoria das categorias de base do Cruzeiro informou que o técnico Gilberto Fonseca, o preparador físico ngelo Alves e o analista de desempenho João Boaventura não fazem mais parte do quadro de funcionários do Clube.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B Gilberto deixa a equipe Sub-20 do Cruzeiro com 16 jogos. Ele assumiu o time no início de setembro.
A campanha ruim no Campeonato Brasileiro da categoria na penúltima colocação, em 20 times, pesou para a saída do profissional. Foram apenas 17 pontos em 19 jogos. Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas. O time celeste teve a pior defesa da competição e sofreu 37 gols.