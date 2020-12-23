Cruzeiro demite técnico do Sub-20 após campanha ruim no Brasileiro

Crédito: Gilberto não seguirá no comando da equipe sub-20 da Raposa-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro

A diretoria das categorias de base do Cruzeiro informou que o técnico Gilberto Fonseca, o preparador físico ngelo Alves e o analista de desempenho João Boaventura não fazem mais parte do quadro de funcionários do Clube.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B Gilberto deixa a equipe Sub-20 do Cruzeiro com 16 jogos. Ele assumiu o time no início de setembro.