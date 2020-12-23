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futebol

Cruzeiro demite técnico do Sub-20 após campanha ruim no Brasileiro

Gilberto e os meninos da Raposa ficaram na penúltima colocação do torneio de base...
LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 21:49

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 21:49

Crédito: Gilberto não seguirá no comando da equipe sub-20 da Raposa-(Rodolfo Rodrigues/Cruzeiro
A diretoria das categorias de base do Cruzeiro informou que o técnico Gilberto Fonseca, o preparador físico ngelo Alves e o analista de desempenho João Boaventura não fazem mais parte do quadro de funcionários do Clube.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B Gilberto deixa a equipe Sub-20 do Cruzeiro com 16 jogos. Ele assumiu o time no início de setembro.
A campanha ruim no Campeonato Brasileiro da categoria na penúltima colocação, em 20 times, pesou para a saída do profissional. Foram apenas 17 pontos em 19 jogos. Ao todo, foram cinco vitórias, dois empates e 12 derrotas. O time celeste teve a pior defesa da competição e sofreu 37 gols.

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