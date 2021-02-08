Cruzeiro deixa sede administrativa e coloca funcionários em Coworking

Crédito: Os colaboradores do clube mineiro agora estão em um novo espaço, fora do prédio da antiga sede administrativa-(Divulgação/Cruzeiro

Em vez de se dirigirem à Sede Administrativa, no Barro Preto,nesta segunda-feira os colaboradores do Cruzeiro foram para um novo destino, que vai marcar uma importante fase para o clube.

Agora, a maior parte do administrativo trabalhará no escritório da WeWork, localizado no prédio anexo ao Boulevard Shopping, na capital mineira. Agora, além da mudança física, com o novo ambiente inicia-se também uma alteração na cultura de organização. E na avaliação de funcionários, que já viveram o Cruzeiro por tantos anos, com o novo endereço vem também a sensação de que uma página começa a ser virada.

-Eu entrei no Cruzeiro no início de 2003, na época de mudança dos escritórios que ficavam no Clube do Barro Preto para a Sede Administrativa. Como tudo que é novo, no começo a gente estranha um pouco. Mas o fato de estarmos todos juntos agora é muito legal, porque as pessoas podem interagir mais entre si. Antes parecia que existiam várias empresas dentro de um só Cruzeiro, e essa junção vai somar muito. É tudo moderno, com um conceito aberto, e achei muito bacana. Estamos todos muito esperançosos de que as coisas vão mudar para o Cruzeiro. Acho que agora temos que virar a página, nos reerguer e dar a volta por cima. Isso é a cara do Cruzeiro- ressaltou Luciene Araújo, do departamento fiscal, colaboradora do Cruzeiro há 18 anos.

A mudança faz parte de um novo conceito profissional que vem sendo implementado no Cruzeiro, em um momento de austeridade, e para a manutenção da estrutura corporativa. Com o novo escritório, o Cruzeiro acompanha uma tendência global de grandes corporações, acelerada pelo momento atual, em busca de flexibilidade e conexão. No novo ambiente o Clube dá um passo importante, trocando a estrutura verticalizada para um ambiente horizontal, melhorando fluxos e processos e a colaborando para a difusão de uma nova filosofia de trabalho do Clube.

CONFIRA A BRIGA PARA NÃO CAIR E PELO TÍTULO DA SÉRIE A EM NOSSA TABELA -Hoje, iniciamos nossas atividades aqui, todos juntos, me traz muita alegria. Como toda mudança este processo ainda vai ter algumas adaptações, e vamos deixar este espaço ainda mais com a cara do Cruzeiro. O pessoal do WeWork foi muito positivo com a gente, e tenho certeza de que esta é uma parceria que vai durar muito tempo. Quando falamos do Novo Cruzeiro é com essa mentalidade, corporativa, de trabalho. Estamos muito empolgados. Mais importante do que mudar a sede é a gente mudar a mentalidade do Cruzeiro daqui pra frente. Queremos que o Clube melhore e todos aqui vão contribuir para isso. Parabéns aos envolvidos, a todos os funcionários que trabalharam no fim de semana para deixar tudo pronto pra receber vocês aqui. Agora começamos um novo e importante momento”, enfatizou o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

A WeWork possui uma grande comunidade global que oferece soluções a clientes em 859 locais, 151 cidades e 38 países. E assim o Cruzeiro também estará presente no circuito das cidades e das empresas que a WeWork possui envolvimento direto. Os parceiros comerciais estratégicos do Clube também terão a oportunidade de utilizar a estrutura e a rede de conexões da comunidade WeWork em qualquer uma de suas sedes.