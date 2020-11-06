Cruzeiro converte pena de Pottker em doações e ele vai estrear pelo clube

O Cruzeiro informou na tarde desta sexta-feira, 6 de novembro, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou pedido de conversão da pena imposta para o atleta William Pottker, que na quinta, 5, havia sido punido com suspensão de quatro jogos, por infração ao artigo 254-A do CBJD, quando ainda atuava pelo Internacional. Tendo em vista que metade da pena já havia sido cumprida e que o atleta mudou de equipe e, portanto, de campeonato, o STJD acatou o pedido do Cruzeiro, convertendo o restante da pena em pecúnia, a ser doada a duas instituições assistenciais de Belo Horizonte.Desta forma, Pottker já reúne condições legais para atuar pelo Cruzeiro e está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo da noite desta sexta-feira, contra o Botafogo, em Ribeirão Preto-SP.