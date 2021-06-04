Cruzeiro contrata Rodrigo Campos para comandar o time feminino

O time feminino do Cruzeiro tem um novo treinador. A diretoria celeste acertou na manhã desta sexta-feira, 4 de junho, a contratação de Rodrigo Campos para o comando das Cabulosas no restante da temporada. O profissional assinou um contrato com a Raposa até dezembro deste ano e assume no lugar de Marcelo Frigério, que não conseguiu uma boa campanha com a equipe no Brasileiro Série A1. Nascido em Brasília - DF, Rodrigo Campos, de 30 anos, desembarca no Sesi Betim com seu currículo respaldado por campanhas elogiadas nas últimas temporadas. O novo técnico das Cabulosas comandou a equipe feminina do Minas Brasília em 2020 e capitaneou a equipe brasiliense em uma trajetória de recuperação no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, salvando a equipe de um possível rebaixamento na competição nacional, terminando na 12ª posição com 14 pontos conquistados. Formado em educação física e com outros cursos na área, Rodrigo sempre sonhou em trilhar a carreira na modalidade profissional. A primeira experiência foi por meio de um intercâmbio em um clube da terceira divisão da Arábia Saudita, onde foi auxiliar técnico do time profissional masculino e treinador da categoria sub-15. De volta ao Brasil, ele passou por diversas outras experiências no futebol masculino como o Ceilandense, Legião, Capital e teve uma experiência fora do Distrito Federal no time sub-17 masculino da Ferroviária (SP). Rodrigo Campos já está em Belo Horizonte e aguarda os trâmites finais da contratação para começar os trabalhos. O primeiro desafio do treinador à frente da Raposa será a disputa da 13ª rodada do Brasileirão Feminino, que acontece no próximo domingo, dia 06 de junho, quando o Cruzeiro visitará o Corinthians, no Parque São Jorge, às 20h. A missão é a mesma do ano passado, e o desafio de repete: salvar a equipe do rebaixamento na competição nacional. -O mais importante nesse momento é que as atletas e todos nós que estamos envolvidos no grande projeto do Cruzeiro Feminino tenhamos a confiança de que as coisas mudam, e podem mudar para melhor. Iremos trabalhar diariamente com muita dedicação para reverter essa situação adversa, somar pontos nos últimos três jogos e nos mantermos na Série A1-- afirmou o treinador.