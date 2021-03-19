Cruzeiro contrata Próspero Paoli para ajudar a integração entre base e equipe profissional

Formado em educação física pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com mestrado na UFMG e doutorado na Gama Filho, no Rio de Janeiro, Próspero Paoli é o novo gestor metodológico do Cruzeiro. Durante 35 anos, ele foi professor de futebol na UFV. Atualmente, Próspero é instrutor dos cursos de qualificação de treinadores da Conmebol e da CBF, além de ter participado como coautor do manual de orientação do futebol Sul-americano para a Conmebol, que foi publicado em dezembro. Ele também está participando da elaboração do caderno de diretrizes metodológicas da CBF para o futebol brasileiro. Nos últimos três anos desenvolveu essa função metodológica no Vasco. -Primeiro é agradecer a instituição Cruzeiro, um clube gigante e respeitado no mundo todo. Trabalhar no Cruzeiro é a realização de um sonho, sou mineiro. Sou de Amparo da Serra, Ponte Nova- comemorou. -O Cruzeiro é um clube que tem um DNA vencedor e formador. Estudo futebol e estou no meio há mais de 35 anos. A gente sabe da história do Cruzeiro e principalmente esse perfil de formar jogadores. Então estar aqui é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Quero agradecer ao Cruzeiro, ao presidente Sérgio Santos Rodrigues e ao André Mazzuco, que me fez o convite- completou. Próspero comentou sobre a função que irá exercer e elogiou o trabalho que vem sendo realizado na base cruzeirense. Para ele, sua experiência aliada aos profissionais que já estão no clube poderá trazer bons frutos. -O projeto é muito interessante, evidentemente que nós não vamos começar do zero, o Clube já tem um trabalho muito bem feito, iniciado com o Gustavo (Ferreira, diretor executivo das categorias de base), assim como o Mauro (Coordenador Técnico) e toda a equipe, que vêm realizando um trabalho muito bom de desenvolvimento sistêmico. Então, na verdade, o objetivo é darmos continuidade, potencializar os processos, e também a partir das nossas experiências, estarmos juntos para cada vez mais melhorarmos- revelou. Atribuições do cargo​O trabalho de Próspero terá uma importância significativa no processo de verticalização que está sendo implementado no Departamento de Futebol.Com foco no desenvolvimento técnico e metodológico dos atletas, Próspero terá papel importante nos processos de transição dos jogadores da base para a equipe principal. Essa atuação está inserida em um planejamento de verticalização do Departamento de Futebol, conduzido pelo Diretor Executivo André Mazzuco, em conjunto com o Diretor Técnico da equipe principal, Deivid, e a diretoria da base, comandada por Gustavo Ferreira, que lidera a equipe composta pelas comissões técnicas, Luiz Kriwat (gerente de futebol de base), Célio Lúcio (coordenador de transição), os profissionais Rafael Resende (coordenador metodológico) e Mauro Júnior (coordenador técnico), que já atuam na parte metodológica do clube, além dos núcleos de captação e análise. -No futebol europeu já existe essa figura do gestor metodológico há mais tempo. No futebol brasileiro, hoje, principalmente na base, tem tido uma preocupação muito forte no que se refere a essa questão, do clube ter diretrizes metodológicas, ter um manual, uma matriz curricular que possa orientar o trabalho de formação. Quando nos referimos a formação, principalmente em termos de base, é um trabalho de médio, longo prazo e que requer evidentemente que a gente respeite as etapas, as especificidades de crescimento, de desenvolvimento e de processos de maturação e principalmente de conteúdos, que são específicos para cada faixa etária- explicou. -O trabalho vai muito em cima dessa situação, de nós termos realmente uma proposta de formar e de jogar, como já vem sendo desenvolvida no Cruzeiro. Uma matriz curricular, um currículo de formação, um modelo de jogar e de formar, condizente com a história do Cruzeiro, porque nós temos que respeitar, principalmente a cultura do clube. É um dos principais clubes, não só do nosso país, mas do mundo, em termos de formação de atletas. O objetivo é potencializar esse direcionamento, desde as idades iniciais até atingir a ponta do processo, que é o momento de fazer a transição para o profissional- complementou. O novo gestor também destacou a importância de trabalhar com uma comissão técnica que acredita e apoia a inclusão de jovens atletas no time principal. -É bom que o Cruzeiro tenha hoje o Felipe Conceição como treinador, o Fabrício Vasconcelos, que é o auxiliar dele, eles conhecem isso, sabem da importância de um processo verticalizado, para que o atleta realmente possa chegar no profissional o mais pronto possível. O resultado no futebol de base é qualificarmos e formarmos atletas em plenas condições para serem inseridos ao profissional, e que possam dar os retornos técnicos e financeiros ao Clube. Claro que ganhar faz parte do processo e quando você tem um processo bem feito e qualificado, o ganhar é automático- concluiu.