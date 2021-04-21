Cruzeiro contrata o zagueiro Matheus Vieira, ex-São Paulo

O Cruzeiro acertou a contratação do zagueiro Matheus Vieira, de 19 anos, que estava no São Paulo. O jogador assinou contrato com a Raposa até dezembro de 2022. Matheus irá, inicialmente, para o time sub-20, mesmo estando em seu último ano na categoria. Com o tempo, ele será integrado ao time profissional da Raposa. Matheus Vieira é natural de Santos e também passou por Jabaquara e Portuguesa Santista. Com a camisa Tricolor, fez 27 partidas, incluindo a titularidade na Copa São Paulo. - Assinei meu primeiro contrato profissional com o Cruzeiro EC. Agradeço a todos da diretoria do Cruzeiro pela confiança e por acreditarem no meu trabalho. Venho com o objetivo de conquistar títulos, grandes feitos e crescer com essa camisa que é uma das mais tradicionais da América. Para mim é um orgulho poder ter essa oportunidade em minha vida-disse uma postagem no Instagram. Ficha técnicaNome completo: Matheus Vieira Dos SantosIdade: 19 anosPeso: 86kgAltura: 1,88mPosição: ZagueiroCidade natal: Santos-SPClubes que jogou na base: Jabaquara F.C. - SP (2016); Portuguesa Santista- SP (2017) e São Paulo (2017 a 2021)