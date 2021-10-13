Cruzeiro contrata destaque do Marítimo Brasil para equipe sub-20

Crédito: Gabriel "Fortaleza" veio do sul do Brasil para fechar com a Raposa-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Gabriel Silva, que estava no Marítimo Brasil, braço do clube de Portugal, que está situado em Canoas, no Rio Grande do Sul. Conhecido por Fortaleza, o jogador chega ao clube mineiro com um vínculo assinado até o final de 2023. O jogador chega ao clube através da parceria entre Eygo Sports e a Monsoon Sports.

Natural de Fortaleza, o jovem atacante de 18 anos iniciou a sua carreira no próprio Tricolor do Pici e passou por Ceará, Audax e Palmeiras antes de se destacar com a camisa do Marítimo Brasil. Gabriel chamou atenção nas duas competições disputadas pela equipe de Canoas: a Liga Serrana e o Gauchão Dalponte. Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Gabriel admitiu que a ida para o time de Belo Horizonte pode ser um grande diferencial na sua jovem carreira.