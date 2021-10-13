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Cruzeiro contrata destaque do Marítimo Brasil para equipe sub-20

O atacante Gabriel “Fortaleza” acertou contrato com clube celeste até 2023...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 18:36
Crédito: Gabriel "Fortaleza" veio do sul do Brasil para fechar com a Raposa-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro confirmou a contratação do atacante Gabriel Silva, que estava no Marítimo Brasil, braço do clube de Portugal, que está situado em Canoas, no Rio Grande do Sul. Conhecido por Fortaleza, o jogador chega ao clube mineiro com um vínculo assinado até o final de 2023. O jogador chega ao clube através da parceria entre Eygo Sports e a Monsoon Sports.
Natural de Fortaleza, o jovem atacante de 18 anos iniciou a sua carreira no próprio Tricolor do Pici e passou por Ceará, Audax e Palmeiras antes de se destacar com a camisa do Marítimo Brasil. Gabriel chamou atenção nas duas competições disputadas pela equipe de Canoas: a Liga Serrana e o Gauchão Dalponte. Com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, Gabriel admitiu que a ida para o time de Belo Horizonte pode ser um grande diferencial na sua jovem carreira.
-Tenho a certeza que essa foi a melhor decisão. Sei que é uma grande oportunidade e pretendo aproveita-la da melhor forma possível. Agradeço aos meus familiares pelo apoio, aos meus empresários e, sobretudo, ao Cruzeiro que acreditou no meu potencial. O time sub-20 conta com uma equipe forte e estou muito animado- disse.

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