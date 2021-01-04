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Cruzeiro contrata a zagueira Romero, que será a 1ª estrangeira da equipe feminina em sua história

A colombiana, de 20 anos, veio do Atlético Nacional-COL, e assinou contrato para ajudar o time em 2021, quando tentará brigar pelo título Brasileiro e Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 18:05

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:05

Crédito: Jéssica Romero será a primeira estrangeira coma camisa do Cruzeiro na equipe feminina-(Divulgação/Atlético Nacional
A equipe de futebol feminino do Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira, 4 de janeiro, um reforço internacional para o seu elenco. E a nova Cabulosa vem do mercado sul-americano, que conhece bem a tradição da Raposa. Trata-se da jovem zagueira Jéssica Romero, de 20 anos, que vem da Colômbia para reforçar a defesa estrelada na temporada 2021.
No ano passado Jéssica Romero atuou pelo Atlético Nacional de Medellín, onde foi titular em toda a temporada, sendo eleita a zagueira revelação. A jogadora esteve na base da seleção nacional e também conta com passagens pelo Santa Fé e Futur Soccer, em Bogotá, sua cidade natal. Ela ainda jogou no IMG Academy, na Flórida, Estados Unidos, e Gol Star e Sport (Bogotá). A atleta conta que começou a jogar futebol aos 10 anos, em uma equipe chamada Real Madrid, também de Bogotá.
Entusiasmada para vestir o uniforme azul e branco, Jéssica não escondeu a ansiedade pelo começo da temporada.
-O Cruzeiro é um clube muito grande no mundo e fazer parte deste time é uma honra. O objetivo principal é ser campeão, tanto do torneio local quanto do Brasileiro e também vamos mirar a Libertadores. Jogo futebol desde pequena e me sinto muito feliz neste momento, por defender um clube do tamanho do Cruzeiro. Com o meu trabalho espero conquistar e dar muitas alegrias para a torcida do Cruzeiro- disse Jéssica.
Coordenadora de futebol feminino do Cruzeiro, Bárbara Fonseca destacou o grande potencial de Jéssica Romero, que é a primeira estrangeira a vestir a camisa das Cabulosas.
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B -Seguimos fazendo um trabalho de mapeamento de novos talentos e de atletas já consolidadas no mercado sul-americano. A Jessica, apesar de ainda muito nova, tem características muito interessantes. E o mais importante é que ela se encaixa muito na metodologia de trabalho que o grupo vem desenvolvendo. Seguindo a ideia de a cada temporada subir um nível na nossa competitividade, a nossa primeira estrangeira vai ajudar muito.
O Cruzeiro também renovou contrato com a base da equipe da temporada 2020, com a goleira Mary Camilo, as zagueiras Thamirys, Mayara, Jajá e Pires, as laterais Eskerdinha, Janaína e Thalita, as meias Duda, Capelinha, Ambrózio e Carol e as atacantes Vanessinha e Mariana Santos.
As atletas estão agora em período de férias e retornam às atividades na primeira semana de fevereiro, para iniciarem os treinamentos da próxima temporada. JÉSSICA ROMEROJéssica Romero LopezZagueiraData de nascimento: 31/08/00Bogotá – Colômbia CLUBES:Atlético Nacional - 2020 (Medellín)Santa Fe - 2018 a 2019 (Bogotá)Futur Soccer - 2017 (Bogotá)IMG Academy USA - 2016 (USA Florida)Gol Star - 2014 a 2015 (Bogotá)Sport Colômbia - 2012 a 2013 (Bogotá)

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