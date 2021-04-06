Cruzeiro contrata a goleira Taty Silva, ex-Ceará, para o time feminino

As Cabulosas do Cruzeiro ganharam nesta semana uma nova integrante. A goleira Taty Silva chegou ao time feminino celeste e vai reforçar o grupo nos desafios da temporada 2021. A jogadora de 26 anos vem do Ceará Club, também já atuou no futsal e tem várias conquistas regionais no Nordeste, nas duas modalidades.
-Primeiramente quero agradecer a Deus, que sabe a hora e o momento certo de todas as coisas. Estou muito grata e muito feliz pela oportunidade que me foi dada de representar esse grande clube. Espero que seja um período de muitas vitórias e conquistas, e eu darei o meu melhor para honrar essa camisa do Cruzeiro- afirmou a jogadora.
Do futsal para os gramados, e de zagueira a goleira. A trajetória de Tatiane da Silva Gabriel tem sido de grandes mudanças e o nome Cruzeiro parece predestinado para a atleta. Em 2015 ela atuava na zaga e a treinadora do seu time, o União de Natal, precisou de uma goleira e pediu que ela fosse para as traves, aproveitando a estatura e a base que trazia do futsal. -Até então eu não gostava muito de campo, mas eu fui e fomos campeões. E eu peguei gosto mesmo quando comecei a treinar especificamente como goleira, quando fui para o Cruzeiro de Macaíba (ainda em Natal). Me dediquei muito e estava indo bem. Com cinco meses de trabalho específico joguei o estadual pelo Cruzeiro e fui convocada para a semana de treinamentos com a seleção brasileira- conta.
Taty esteve em sua última temporada no Ceará Sporting Club, onde foi campeã estadual em 2019. Também tem passagens pelo América - RN (campeã estadual em 2013), Caucaia - CE, União - RN (bicampeã estadual de futsal, em 2015 e 2016), pelo Cruzeiro de Macaíba - RN (campeã estadual em 2018) e pelo Sport Recife. Ela já disputou por dois anos consecutivos a Copa do Brasil, sendo a primeira atuando como zagueira. A jogadora esteve com a seleção brasileira principal em 2018, na fase de treinamentos na Granja Comary.
Agora, Taty Silva integra a equipe estrelada em sua preparação de pré-temporada no Sesi de Betim. E falta pouco para o time entrar em campo, com a primeira partida no Campeonato Brasileiro Feminino A1 marcada para o dia 18 de abril, às 18h, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O adversário será o Real Brasília – DF. TATY SILVATatiane da Silva GabrielGoleiraData de nascimento: 21/11/1994Cidade: Natal - RNCLUBESABC (futsal), URV/Expansivo (futsal), América-RN (campo), Caucaia-CE (campo/futsal), União - RN (campo/futsal), Cruzeiro de Macaíba (campo), Adespp-Spp - RN (futsal), Foz - PR (campo), Sport Recife (campo) e Ceará Sporting Club (campo).