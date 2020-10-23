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Cruzeiro consegue quitar salários de agosto de atletas e funcionários

A parte administrativa do clube está em dia, enquanto o elenco ainda não recebeu a folha salarial referente ao mês de setembro...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 17:44
Crédito: A semana da Raposa tem tido boas notícias dentro e fora de campo para o torcedor-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro está tendo uma semana de boas notícias dentro e fora de campo. Após conseguir vencer na Série B depois de quatro jogos(1 a 0 sobre o Operário-PR), quitar débitos na FIFA e conseguir um acordo que reduziu a dívida tributária em R$ 151 milhões, a Raposa acertou o mês de agosto dos jogadores e ficou em dia com os funcionários administrativos. A folha de pagamento do elenco de setembro, que venceu no quinto dia útil de outubro, ainda não foi paga pela diretoria celeste. As equipes de base e feminina também estão com os vencimentos em dia. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O Cruzeiro conseguiu os recursos com o recebimento do dinheiro da da venda do meia Caio Rosa ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes. Entraram nos cofres do time celeste R$ 3,4 milhões.

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