Cruzeiro consegue quitar salários de agosto de atletas e funcionários

O Cruzeiro está tendo uma semana de boas notícias dentro e fora de campo. Após conseguir vencer na Série B depois de quatro jogos(1 a 0 sobre o Operário-PR), quitar débitos na FIFA e conseguir um acordo que reduziu a dívida tributária em R$ 151 milhões, a Raposa acertou o mês de agosto dos jogadores e ficou em dia com os funcionários administrativos. A folha de pagamento do elenco de setembro, que venceu no quinto dia útil de outubro, ainda não foi paga pela diretoria celeste. As equipes de base e feminina também estão com os vencimentos em dia. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O Cruzeiro conseguiu os recursos com o recebimento do dinheiro da da venda do meia Caio Rosa ao Sharjah FC, dos Emirados Árabes. Entraram nos cofres do time celeste R$ 3,4 milhões.