Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro consegue liminar para começar a cumprir pena de 5 jogos de portões fechados diante do Londrina
futebol

Cruzeiro consegue liminar para começar a cumprir pena de 5 jogos de portões fechados diante do Londrina

A Raposa alegou que, com a liberação de torcida nos estádios de BH, o clube pode quitar a punição, aplicada em 2020, por incidentes no Brasileiro de 2019...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 19:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 19:01
Crédito: Felipe Correia/Photo Premium/Lancepress!
O Cruzeiro conseguiu uma liminar a seu favor no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o clube possa começar a pagar a punição de cinco jogos sem torcida a partir do duelo contra o Londrina, nesta sexta-feira, 30 de julho, pela Série B. A decisão foi tomada por Otávio Noronha, presidente do STJD. A equipe celeste acionou o tribunal após a Prefeitura de Belo Horizonte liberar a volta de 30% da capacidade dos estádios da capital mineira com a presença de público. Mas, como a CBF ainda não se posicionou se irá aceitar público nos jogos de suas competições, a Raposa já quer “quitar” a pendência de cinco jogos o mais rápido possível. O time celeste levou a punição de cinco jogos com portões fechados em 2020 por incidentes ocorridos em jogos contra CSA, Palmeiras e Atlético-MG, no Brasileiro de 2019, ano do seu rebaixamento. Na decisão favorável ao clube, dada por Otávio Noronha, o presidente do tribunal alegou que a CBF não tem respaldo técnico para impedir a execução de medidas adotadas pela prefeitura de BH, reforçando que as medidas de segurança sanitária adotadas pelo executivo municipal devem ser respeitadas. - Não cabe em princípio à Entidade de Administração do Desporto se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas para a retomada gradual das atividades – inclusive com reflexos na economia – do Estado, por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos - dizia a decisão do magistrado.
Se não houver contestação por parte da CBF, o Cruzeiro concluirá sua pena na partida contra o Náutico, na última rodada do primeiro turno da Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados