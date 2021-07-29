Cruzeiro consegue liminar para começar a cumprir pena de 5 jogos de portões fechados diante do Londrina

O Cruzeiro conseguiu uma liminar a seu favor no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o clube possa começar a pagar a punição de cinco jogos sem torcida a partir do duelo contra o Londrina, nesta sexta-feira, 30 de julho, pela Série B. A decisão foi tomada por Otávio Noronha, presidente do STJD. A equipe celeste acionou o tribunal após a Prefeitura de Belo Horizonte liberar a volta de 30% da capacidade dos estádios da capital mineira com a presença de público. Mas, como a CBF ainda não se posicionou se irá aceitar público nos jogos de suas competições, a Raposa já quer “quitar” a pendência de cinco jogos o mais rápido possível. O time celeste levou a punição de cinco jogos com portões fechados em 2020 por incidentes ocorridos em jogos contra CSA, Palmeiras e Atlético-MG, no Brasileiro de 2019, ano do seu rebaixamento. Na decisão favorável ao clube, dada por Otávio Noronha, o presidente do tribunal alegou que a CBF não tem respaldo técnico para impedir a execução de medidas adotadas pela prefeitura de BH, reforçando que as medidas de segurança sanitária adotadas pelo executivo municipal devem ser respeitadas. - Não cabe em princípio à Entidade de Administração do Desporto se imiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas para a retomada gradual das atividades – inclusive com reflexos na economia – do Estado, por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos - dizia a decisão do magistrado.