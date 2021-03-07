Cruzeiro consegue 1ª vitória em 2021 ao bater a URT na Arena do Jacaré

O Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória na temporada 2021 ao derrotar o frágil time da URT por 2 a 0, gol sde Manoel e Marcinho, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, na noite deste sábado, 6 de março, em Sete Lagoas. O resultado colocou a Raposa na quarta colocação, com quatro pontos. Já o Trovão Azul ocupa a sétima colocação, com três tentos na tabela de classificação. A partida da Raposa foi fraca na etapa inicial, com mais posse de bola, porém sem finalizações ao gol. No segundo tempo, com as mudanças promovidas por Felipe Conceição, a equipe foi mais enfática no ataque. As entradas de Claudinho e Ariton foram importantes e mesmo com o time fraco da URT, a vitória só veio em um lampejo individual com Manoel vencendo a defesa do time de Patos de Minas. Airton e Claudinho foram as válvulas de escape no 1º tempo​O atacante e o meia, que entrou no lugar de Marcinho, criaram as melhores tramas ofensivas da Raposa, mas pecavam na hora de dar o último passe. Entretanto, as mudanças podem ser úteis em outros duelos, com mais ajustes. URT é time para cair, mas o Cruzeiro teve dificuldades em chegar à meta rival​Mesmo o time de Patos tendo uma equipe bem fraca em relação à outros anos, o Cruzeiro não conseguia uma pressão real, ameaçando o gol do Trovão Azul. A Raposa teve mais de 70% de posse de bola no jogo, mas a criação ofensiva continua frágil e até Rafael Sobis estava em dia pouco inspirado. Pottker deixou a desejar e parece estar numa condição abaixo de Airton. Busca por força dentro da grande área​Marcelo Moreno e Bruno José estreiam na temporada, nos lugares de Sobis e Pottker, com a intenção de aproveitar mais as jogadas de lado do campo feitas por Airton. Dois definidores. Manoel tira a angústia da China Azul​O zagueiro, que foi um dos poucos destaques da equipe na Série B, conseguiu superar a zaga da URT e abrir o placar na Arena do Jacaré. Bruno José acrescentou ao time...Já Moreno…​O atacante vindo do Brasil de Pelotas se movimenta, trabalha a bola com o meio de campo e os atacantes e ainda tem boa presença de área. Marcelo Moreno segue sem intensidade e pouco útil para o time, apesar de ter tido alguns lances positivos na partida. O boliviano e Pottker são dois jogadores caros e que pouco entregam. O clube pode rever a posição de manter os dois para a Série B.