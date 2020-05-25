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Cruzeiro confirma testes negativos de Covid-19 no time e Raposa volta aos treinos nesta terça-feira

A Raposa teve de fazer a contraprova dos exames e agora está liberado para iniciar as atividades de campo na Toca da Raposa II...
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Publicado em 

25 mai 2020 às 20:53

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:53

Crédito: O time celeste é mais uma equipe mineira que reincia os trabalhos no campo, com um protocolo de segurança para evitar contágio do coronavírus-(Bruno Haddad / Cruzeiro
O Cruzeiro confirmou que todos os testes feitos no elenco de jogadores deram negativos para Covid-19 e o time poderá retomar as atividades de campo seguindo os protocolos de segurança. A Raposa já estará em campo nesta terça-feira, 26 de maio. A reapresentação do elenco na Toca da Raposa II será pela manhã e mais de 60 dias depois, o time celeste estará junto novamente de forma presencial. O atraso no retorno, previsto para quarta-feira, 20 de maio, foi por conta da incerteza dos resultados dos exames aplicados nos jogadores. A contraprova concluiu que nenhum jogador está contaminado pelo novo coronavírus.E MAIS:América-MG contrata o zagueiro Anderson, ex-Bahia'Corro o risco de não voltar mais a jogar', revela o zagueiro DedéCruzeiro se manifesta a favor de jornalista e torcida 'Marias de Minas' por ataques homofóbicos em liveDaniel Guedes revela conversas com Enderson Moreira e se mostra confiante em acerto com o CruzeiroEx-atacante Deivid será o novo diretor técnico do CruzeiroSeguindo os protocolos elaborados pelo clube e recomendações dos órgãos de saúde, a Raposa vai fazer os trabalhos em campo com os jogadores divididos em cinco grupos pequenos, de quatro a cinco atletas, para atividades físicas. Haverá um intervalo entre os grupos de jogadores com entradas separadas, às 8h30, 9h, 10h e o último grupo treinando a partir das 10h30. O clube vai continuar a monitorar a situação de saúde, com atletas e funcionários tendo de responder questionários sobre sintomas e fazer exames periódicos. Além da testagem em todos os colaboradores que frequentam a Toca da Raposa 2, o Cruzeiro já reforçou a higienização em todos os departamentos do CT celeste e se planejou para garantir a volta gradativa dos funcionários.E MAIS:Para concluir o Mineiro, FMF pensa em semi e final com jogo único'Rival do Cruzeiro tem muito título e não é o Atlético', alfineta Sérgio Rodrigues, presidente do clubeFábio classifica gestão Wagner Pires como 'desgraça total'Sérgio Rodrigues já inicia formação da sua equipe no CruzeiroMissões imediatas do novo presidente do Cruzeiro: quitar divida com o Zorya e colocar salários em dia E MAIS:

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