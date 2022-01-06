Cruzeiro confirma saída do goleiro Fábio do clube após 16 anos

O Cruzeiro confirmou a saída do goleiro Fábio do clube após o jogador anunciar que não iria continuar no clube, por uma decisão da atual diretoria, comandada por Ronaldo Fenômeno. Com 976 jogos pela Raposa, sendo o atleta com mais jogos na história do clube , não estará no elenco de 2022, encerrando assim, sua rica trajetória no time azul. O arqueiro, de 41 anos, postou em suas redes sociais, um comunicado relatando que a atual diretoria, comandada por Ronaldo Fenômeno, não quis seguir com o seu trabalho nesta temporada. Fábio relatou que fez de tudo para ficar, inclusive aceitando reduzir seu salário, mas que não houve um tratamento respeitoso com ele e nenhum interesse em sua permanência. Fábio teve uma reunião com a nova diretoria da Raposa, na terça-feira, 4 de janeiro, porém, não houve um acordo entre as partes para para a permanência do arqueiro, maior ídolo do clube na história recente. O jogador havia renovado o seu contrato no fim de 2021 para mais uma temporada, mas com a nova gestão, todos os acordos estão sendo revisados para atender um teto salarial que o Cruzeiro pretende trabalhar daqui para frente.E, segundo o goleiro, mesmo aceitando reduzir o teto, não houve intenção na renovação do seu vínculo, que se encerrou em dezembro do ano passado. Cruzeiro faz postagem de homenagem e gera revolta na torcida A confirmação da saída de Fábio da Raposa não foi por nota oficial do clube mineiro. E sim, em postagens nas redes sociais do time celeste, que celebrou os anos do goleiro, que, em duas passagens, 2000, e de 2005 em diante, fez história com a camisa cruzeirense. Nas redes sociais, muitos torcedores indicaram sua revolta prometendo cancelar o sócio-torcedor como forma de protestar pela saída do ídolo.