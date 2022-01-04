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Cruzeiro confirma o atacante Waguininho, ex-Coritiba, como 1º reforço da 'Era Ronaldo'

O jogador, de 31 anos, disputou a Série B de 2021pelo time paranaense e agora se incorporou à Raposa ´para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 11:53

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 11:53

primeira contratação do Cruzeiro sob o comando de Ronaldo Fenômeno poe estar confirmada. A Raposa fechou com o atacante Waguininho, de 31 anos, que defendeu o Coritiba na última temporada. Ele ficou sem contrato com o Coxa, que não aceitou seu pedido salarial e aceitou a oferta do time mineiro.
O interesse do Cruzeiro em Waguininho foi adiantada pelo site Um Dois Esportes, do Paraná, e confirmada pelo LANCE. Waguininho se apresentou em Belo Horizonte junto ao grupo celeste nesta terça-feira, 4 de janeiro, que voltou das férias. Com a camisa do Coxa, o atacante fez 48 partidas, marcou 11 gols e deu duas assistências em jogos pela Série B do Brasileirão.
Crédito: WaguininhonãorenovoucomoCoxaevaidisputaroanode2022naRaposa-(Divulgação/Cruzeiro

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