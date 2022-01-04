Cruzeiro confirma o atacante Waguininho, ex-Coritiba, como 1º reforço da 'Era Ronaldo'

primeira contratação do Cruzeiro sob o comando de Ronaldo Fenômeno poe estar confirmada. A Raposa fechou com o atacante Waguininho, de 31 anos, que defendeu o Coritiba na última temporada. Ele ficou sem contrato com o Coxa, que não aceitou seu pedido salarial e aceitou a oferta do time mineiro.

O interesse do Cruzeiro em Waguininho foi adiantada pelo site Um Dois Esportes, do Paraná, e confirmada pelo LANCE. Waguininho se apresentou em Belo Horizonte junto ao grupo celeste nesta terça-feira, 4 de janeiro, que voltou das férias. Com a camisa do Coxa, o atacante fez 48 partidas, marcou 11 gols e deu duas assistências em jogos pela Série B do Brasileirão.