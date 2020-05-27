Cruzeiro confirma nome para o marketing e cria área de inovação digital para o clube

Crédito: Edson Potsch é filho do vice-presidente eleito do clube, Lidson Potsch, e vai trabalhar sem remuneração-(Divulgação

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, confirmou o nome que ficará à frente de uma área estratégica do clube. O empresário Edson Potsch é o novo Superintendente de Marketing da Raposa, e terá a responsabilidade de ajudar a alavancar os negócios, valorizar o torcedor, além de traçar as ações de marketing para um momento histórico no clube, como a preparação para o centenário em 2021.

Edson Potsch Magalhães Neto é empresário da área de publicidade e também é conselheiro do Cruzeiro, portanto assume um cargo sem remuneração.

-O maior desafio é resgatar a credibilidade da imagem do Cruzeiro. Infelizmente a nossa imagem foi muito arranhada e isso atrapalha na busca de receitas e na confiança do nosso torcedor, que é o nosso consumidor. Precisamos também valorizar ainda mais a nossa torcida, não só na capital como no interior, no Brasil e no mundo. Queremos também fortalecer as parcerias com as lojas oficiais, os parceiros e valorizar todos os patrocinadores, para que o Cruzeiro consiga trabalhar para eles como um gerador de negócios, e não somente como uma fonte de visibilidade de imagem. Já começamos a trabalhar no Centenário, que será um momento único e muito especial, não só para a instituição, como para toda a torcida- disse.

Advogado e já tendo atuado no TJDMG, há 10 anos Edson Potsch migrou para a publicidade e hoje é proprietário de uma agência de publicidade em São Paulo, com foco em experiência de marca e atendendo a grandes multinacionais.Segundo ele, a gestão de Sérgio Rodrigues contará com uma equipe competente e diversificada.

-Eu acho que o mais importante e o que nos faz acreditar que esta gestão terá muito sucesso é a mescla da juventude com a experiência. Isso, aliado à parte técnica, na qual todos os profissionais possuem know-how e capacidade técnica para a sua área, é importantíssimo. E eu tenho certeza de que com a integração e o trabalho em conjunto de todas as pessoas e áreas, nós temos tudo para fazer uma gestão de muito sucesso.

Nesta semana, Edinho, como é conhecido, já vem tendo reuniões diárias na Sede Administrativa. Filho do vice-presidente Lidson Potsch, Edinho falou do amor ao Clube e destacou a importância de o Cruzeiro se cercar de pessoas que querem somente ajudar a instituição.

-Eu sou conselheiro efetivo há nove anos e pela primeira vez vou exercer um cargo no Clube, claro que sem remuneração. O meu objetivo sempre é seguir à risca os ensinamentos do meu pai, que ofereceu seus serviços ao Clube por mais de 20 anos, sem qualquer tipo de remuneração ou benefício. E isso retrata bem a nossa filosofia, de vir para contribuir, em um momento importante em que o Clube precisa que juntemos forças. Este é o objetivo, de colaborar com a Cruzeiro e restabelecer a credibilidade da instituição-destacou.E MAIS:Patrocinador do Cruzeiro pode 'salvar' o clube e pagar dívida por William Bigode na FIFATropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Cruzeiro consegue redução de pena no STJD por incidentes na partida contra o CSA, pelo Brasileiro 2019LANCE! na Jogada: 'Títulos do Cruzeiro mascararam a má administração', diz Amir SommogiQuase 70 dias depois, elenco do Cruzeiro treina e tem contato ao vivo com o técnico Enderson MoreiraÁrea de inovação é criada​Um dos principais pontos propositivos de Sérgio Santos Rodrigues para sua jornada que se inicia à frente do Cruzeiro, o setor de Inovação e Digital ganhará atenção especial do presidente celeste. E o primeiro passo da gestão é a criação desta área específica, que terá a superintendência de Rodrigo Moreira, considerado uma das grandes referências de empreendedorismo e no mercado de inovação no país.

Mentor, conselheiro e investidor de vários negócios e startups, Rodrigo é atualmente CEO da Smartalk, empresa especializada em comunicação de impacto que já atendeu mais de 1.600 clientes nos últimos cinco anos, Moreira, que não terá remuneração salarial, diz que o objetivo da nova área no Cruzeiro é trabalhar com agilidade a forma de tratamento com o torcedor, através de um mapeamento completo da jornada de experiência.

-Se pensarmos no torcedor como o centro de tudo, todas as nossas ações serão sempre pensadas nestes benefícios diretos para ele. Queremos fazer isso de forma prática, criando processos para melhorar esse fluxo através da tecnologia-disse o profissional.

Outro ponto abordado pelo superintendente é o desafio de se implementar no Clube uma transformação digital menos burocratizada, com processos de tecnologia inspirados nos trabalhos de startups.

-Pensamos em trazer para o Cruzeiro o que as startups estão fazendo. Temos aqui a San Pedro Valley, comunidade com centenas de startups de Belo Horizonte, e outras comunidades próximas, onde podemos buscar soluções que nos auxiliem na resolução de problemas. Nossa ideia é trazer uma comunidade para nos ajudar, sempre tendo o torcedor como centro de tudo-explicou.

Segundo Rodrigo, outras estratégias estão ligadas ao foco de melhoria na eficiência de entrega de marketing, vendas e relacionamento com a Nação Azul.

-“Temos que entender como podemos melhorar essa relação com o torcedor, de marketing, vendas, fazer uma entrega melhor para os nossos parceiros, tudo através do digital. Estas são algumas das premissas que iremos adotar. O Cruzeiro terá um hub de Inovação Digital, uma área que acabará sendo complementar ao Marketing, porque todas as estratégias serão desenvolvidas em conjunto. Nós pensaremos na solução, o Marketing criará o produto, e o Comercial fará a venda. As áreas serão muito interligadas-disse.

O setor de Inovação e Digital do Cruzeiro contará ainda com um comitê dinâmico, que incluirá participações e insights de profissionais como Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech, e Henrique Portugal, renomado músico do grupo Skank, que também atua na área.

-A ideia da inovação não é ser uma caixinha separada, mas sim um processo que vai permear todo o Cruzeiro. Ela não terá uma equipe fixa. O objetivo de se formar um comitê de inovação é o de trazer pessoas como o Gustavo e o Henrique, que vão agregar as experiências deles de mercado, e nos auxiliarão com ideias de como poderemos implantar processos aqui dentro do Clube-, enfatizou Rodrigo Moreira.