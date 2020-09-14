Cruzeiro confirma lesão no joelho direito do lateral Rául Cáceres

O Cruzeiro informou nesta segunda-feira, 14 de setembro, que o lateral-direito Raúl Cáceres teve constatada uma lesão de “grau 1” no ligamento colateral medial do joelho direito. Com o diagnóstico confirmado, o departamento médico do clube já iniciou o tratamento do jogador, que não estará apto para atuar no jogo de sábado, 19, contra o CSA, em Maceió, pela 10ª rodada da Série B. Para a vaga do paraguaio, os candidatos que podem ser utilizados por Ney Franco são Rafael Luiz e Daniel Guedes -Os exames realizados pelo lateral Raúl Cáceres apontaram lesão de grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito. O atleta já iniciou o tratamento nesse final de semana, na Toca da Raposa II, e está vetado para a partida contra o CSA, no sábado (19), em Maceió-dizia o comunicado da Raposa. Cáceres sentiu o problema no duelo contra o Vitória-BA,na sexta-feira, 11, no Mineirão, triunfo celeste por 1 a 0, gol de Régis.