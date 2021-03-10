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Cruzeiro confirma jogo com Athletic no Mineirão em duelo de estreia da camisa alusiva ao centenário do clube

O time celeste deve mudar de casa nas próximas rodadas, voltando a jogar no Independência para reduzir custos nas despesas das partidas...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:49
Crédito: O time celeste fará o duelo contra a equipe de São João Del Rei no Mineirão na estreia da camisa dos 100 anos-(Divulgação Twitter Cruzeiro
No próximo domingo, 14 de março, o torcedor do Cruzeiro terá novidades. A Raposa irá estrear sua camisa alusiva ao centenário do clube no duelo contra o Athletic, no Mineirão, às 16h. A equipe celeste queria levar o jogo para o Independência, por questões de custos, mas não houve tempo hábil de fazer o acordo com o estádio do Horto e o duelo foi confirmado para o Gigante da Pampulha. Mas, para as rodadas seguintes do Estadual , o Cruzeiro deve acertar sua volta ao Independência para mandar seus jogos na primeira fase do Mineiro.

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