Cruzeiro confirma empréstimo de Ariel Cabral para o Goiás

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira, 14 de outubro, o empréstimo do volante argentino Ariel Cabral, de 33 anos, para o Goiás. O jogador ficará no clube goiano até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, em fevereiro de 2021. Ariel vai trabalhar novamente com o técnico Enderson Moreira, que o comandou no seu período de Cruzeiro, em 2020. O Esmeraldino se reforçou para o meio de campo. Além de Cabral, o time goiano contratou, também por empréstimo, o volante Gustavo Blanco, do Atlético-MG. O Goiás busca uma reação no campeonato, pois é o lanterna do Brasileiro com apenas nove pontos em 15 jogos.