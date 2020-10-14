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Cruzeiro confirma empréstimo de Ariel Cabral para o Goiás

O volante, de 33 anos, ficará no clube Esmeraldino até o fim do Brasileiro da Série A...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 14:34
Crédito: Ariel Cabral vai trabalhar novamente com Enderson Moreira, desta vez no Goiás-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira, 14 de outubro, o empréstimo do volante argentino Ariel Cabral, de 33 anos, para o Goiás. O jogador ficará no clube goiano até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, em fevereiro de 2021. Ariel vai trabalhar novamente com o técnico Enderson Moreira, que o comandou no seu período de Cruzeiro, em 2020. O Esmeraldino se reforçou para o meio de campo. Além de Cabral, o time goiano contratou, também por empréstimo, o volante Gustavo Blanco, do Atlético-MG. O Goiás busca uma reação no campeonato, pois é o lanterna do Brasileiro com apenas nove pontos em 15 jogos.

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